Et jordskælv målt til en styrke på 7,7 er blevet registreret i det sydlige Mexico.

Det oplyser USA's Geologiske Undersøgelse ifølge Reuters.

Det mexicanske jordskælvscenter vurderer skælvet til en styrke på 7,1.

Jordskælvet var så kraftigt, at det har givet rystelser i bygninger i hovedstaden, Mexico City, der ligger flere hundrede kilometer fra skælvets epicenter.

Skælvet ramte staten Oaxaca, oplyser det mexicanske jordskælvscenter.

Vidner fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at hundredvis af mennesker er løbet ud på gaden i Mexico City, efter at bygningerne begyndte at ryste.

Samme vidner oplyser, at der umiddelbart hverken er tegn på, at skælvet har resulteret i materielle skader eller dødsfald i Mexico City.

Opdateres...

Foto: HENRY ROMERO Vis mere Foto: HENRY ROMERO

/ritzau/