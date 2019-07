»Det lød som et kæmpe godstog, der kørte gennem hotellet.«

En stille morgen på den populære ferieø Bali blev pludselig forvandlet til alt andet end det, da et kraftigt undersøisk jordskælv tirsdag ramte omkring 100 kilometer sydvest for hovedbyen Denpasar.

Danske Jesper Christiansen, der er på ferie på øen med familie og venner, kunne derfor pludselig mærke, at jorden begyndte at ryste, mens vinduerne på deres hotel i Kuta begyndte at rasle.

»Hele hotellet rystede, og jorden også. Alle stormede ud af værelserne. Nogle uden tøj på,« fortæller han.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Bali Region, Indonesia 41 min ago pic.twitter.com/BVRIlLXm10 — EMSC (@LastQuake) July 16, 2019

Jordskælvet, der ramte ved 08-tiden tirsdag morgen lokal tid, blev ifølge det europæiske jordskælvsagentur EMSC målt til 5,7 på Richterskalaen.

Epicenteret lå i havet omkring 102 kilometer fra Denpasar og i 100 kilometers dybde.

»De gæster, der sad i morgenmadsbuffet-restauranten, begyndte at løbe, da personalet stormede ud af bygningerne,« fortæller 54-årige Jesper Christiansen.

Selvom det var voldsomt, var det hele dog hurtigt ovre.

»Det hele var overstået på 20 sekunder,« forklarer Jesper Christiansen, som fortæller, at alle blev uden for hotellet noget tid, da folk var bange for efterskælv.

»Alt er tilbage til normalt nu her,« tilføjer han.

Flere hoteller på ferieøen blev ifølge det australske medie news.com.au evakueret som følge af jordskælvet. Der er dog ingen meldinger om omkomne, personskade eller om større bygningsskader.

Ifølge EMSC kunne omkring 7,8 millioner beboere på Bali mærke jordskælvet.