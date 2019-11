Et kraftigt jordskælv har tidligt tirsdag morgen ramt Albanien.

Ifølge Reuters er der tale om et jordskælv med en styrke på 6,4, som fik skrækslagne borgere til at flygte ud på gaderne.

Forsvarsministeriet i Albanien kalder det for det kraftigste jordskælv i 30 år.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvor store materielle skader skælvet har forsårsaget.

En video, der er delt på sociale medier, viser angiveligt en totalt sammenstyrtet bygning i byen Durres ved Adriaterhavet.

Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om dræbte, men Reuters skriver, at flere personer er bragt til hospitalet.

Det vides ikke, hvor alvorlige personskader, der er tale om, men det skulle ikke være kritiske skader.

Epicenteret befinder sig omkring 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana.

Skælvet ramte klokken 3.54 lokal tid og skal have været så kraftigt, at flere nabolande kunne mærke det.

Det er anden gang inden for to måneder, at Albanien bliver ramt af et kraftfuld jordskælv.

Den 21. september blev adskillige bygninger ødelagt efter et jordskælv med en styrke på 5,4.

