Et jordskælv målt til 7,0 har ramt et område nord for den indonesiske ø Lombok, oplyser USA's Geologiske Tjeneste.

I forbindelse med jordskælvet har de lokale myndigheder udstedt tsunamivarsel. Det skriver Sky News.

The Indonesian Disaster Mitigation Agency has issued a tsunami warning following an earthquake of magnitude 7 which struck off the country's Lombok Island — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) August 5, 2018

Navnet Lombok klinger måske ikke så velkendt for mange danskere, men det gør navnet på Lomboks søsterø Bali formentlig.

Lombok og Bali ligger omkring 180 km fra hinanden adskilt af en mindre passage hav. De senere år er turismen på Lombok vokset som følge af Balis massive turisme.

Det er anden gang inden for ganske kort tid, Lombok rammes af et større jordskælv. Søndag 29. juli omkom 14 mennesker som følge af et jordskælv, der målte 6,4 på Richterskalaen.

Den indonesiske meteorlogiske tjeneste har bekræftet jordskælvet, der fandt sted i 10 kilometers dybde.

B.T. følger sagen.