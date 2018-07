26-årige Peter Jansen fik sig et chok, da han søndag morgen vågnede i sin bambushytte på den indonesiske ø Gili Trawangan.

Både seng og hytte rystede voldsomt, efter at et kraftigt jordskælv havde ramt øen Lombok cirka ti kilometer derfra.

»Det rystede meget voldsomt i vores lidt ustabile bambushytte. Tingene udenfor rystede, og det var som om, at man sad i en båd, der gyngede.«

»Efter en 10-15 sekunder stopper det, og så er det egentlig roligt,« siger danskeren, der er på dykkerferie.

Han fortæller, at jordskælvet var ovre, inden han nåede at vække sin kæreste.

»Bagefter var jeg hurtigt inde at downloade nogle apps om jordskælv for at se, om der var tsunamivarsler, for i Gili Trawangan skal man ikke sidde, hvis der er tsunami.«

»Der kom endnu et skælv en times tid efter, hvor det hele igen rystede voldsomt. Men efter de ubehagelige oplevelser er der nu ro på øen,« fortæller Peter Jansen.

»Folk gik egentlig bare ud fra kontorerne, så de ikke fik ting i hovedet, men man når kun lige at komme ud af lokalerne, før det er overstået igen.«

»Selvfølgelig gisper man og holder vejret, for man er ikke vant til det som dansker. Efterfølgende er det hverdag igen på øen,« siger han.

Det kraftig jordskælv har kostet mindst 13 mennesker livet på Lombok, som er en yndet turistdestination i Indonesien.

Skælvet blev målt til en styrke på 6,4 af Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Jordskælvet indtraf kort før klokken syv søndag morgen lokal tid (klokken 01 dansk tid), da de fleste lå og sov.

Katastrofeberedskabet i landet oplyser omkring klokken 10 dansk tid til nyhedsbureauet AFP, at mindst 13 er dræbt, mens hundredvis af andre er kommet til skade.

Blandt de dræbte er en malaysisk turist. Seks andre malaysiere er kvæstet.

»Alle befandt sig ved foden af Rinjani-bjerget, da jordskælvet indtraf,« meddeler Malaysias udenrigsministerium.

Adgangen til bjerget, hvor mange tager til for at vandre, er nu lukket på grund af risikoen for jordskred.

Rystelserne har ødelagt eller beskadiget tusindvis af bygninger, oplyser det indonesiske katastrofeberedskab.

»Folk samler sig på gader og på marker for at undgå bygninger, der styrter sammen,« siger en talsmand fra katastrofeberedskabet.

Også frygten for flere efterskælv - indtil videre har der været 43 - får folk til at holde sig ude i det åbne.

Turister blev også vækket brat.

»Vi sprang ud af vores senge for at undgå at blive ramt i hovedet af ting, der faldt ned,« beretter en turist således fra et hotel nær byen Senggigi i en telefonsamtale med Reuters.

»Vandet i svømmebassinerne var som et oprørt hav. Der var bølger, men kun i 20-30 sekunder,« fortæller han.

Jordskælvet indtraf i godt syv kilometers dybde cirka 50 kilometer nordøst for Lomboks hovedby, Mataram, oplyser USGS.

Et jordskælv med en styrke på 6,4 anses for at være kraftigt og i stand til at forårsage voldsomme ødelæggelser.

Lombok er en populær turistdestination i den sydlige del af Indonesien. Øen ligger omkring 100 kilometer øst for den endnu mere populære turistø Bali.

Jordskælv er hyppige i Indonesien, som befinder sig i det område, der kaldes Ildringen. Det er betegnelsen for et bælte af vulkaner, der omkranser de asiatiske og amerikanske kyster ud til Stillehavet.

I december 2004 udløste et jordskælv med en styrke på 9,1 ud for den indonesiske ø Sumatra en tsunami, som ramte flere lande og dræbte 230.000 mennesker.

Søndagens jordskælv kommer samtidig med, at flere lande fraråder rejsende til Indonesien at nærme sig en vulkan i den østlige del af Bali samt en vulkan i det nordlige Sumatra, skriver den britiske avis The Independent.

Rystelserne kunne mærkes på Bali, men her er der ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne.

/ritzau/