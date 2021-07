Tusinder af mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i den sydvestlige del af Kinas Sichuan-provins.

Flere dage med voldsomt regnvejr har forårsaget en oversvømmelse, der strækker sig over mere end 45 kvadratkilometer.

Regnen begyndte fredag, og allerede efter mindre end et døgn besluttede myndighederne at evakuere over 21.000 borgere.

Søndag fortsætter man redningsarbejdet, fortæller det statsejede medie CCTV.

Over 200 huse er ødelagt af vandmasserne, mens flere veje skal ryddes efter mudderskred.

Der er lige nu ingen meldinger om, at der er nogle døde som følge af oversvømmelsen. Dog har statsmediet meldt ud, at hele 120.000 mennesker er påvirket i en eller anden grad.

Man vurderer, at det vil koste omkring 170 millioner kroner at genoprette de skader, der er sket foreløbigt.

Søndag har det meteorologiske center i Kina igen varslet om kraftig regn i den sydvestlige del af landet.