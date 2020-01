Natten til tirsdag har der været to kraftige eksplosioner ved to boligblokke i det nordvestlige Stockholm.

Mange er evakueret og en person er kommet til skade.

»Hele sofaen løftede sig. Bygningen er blevet evakueret. Folk er skrækslagne,« siger Loui, som bor i en af boligblokkene, til Expressen.

Den tilskadekomne er overført til et hospital med mindre kvæstelser.

De to boligblokke ligger 500 meter fra hinanden.

Eksplosionerne skete ved 2.40-tiden med 14 minutters mellemrum. Ifølge Expressens øjenvidne Loui var den anden eksplosion klart den kraftigste.

Eksplosionerne var så kraftige, at de ifølge øjenvidner fik bygningerne til at skælve og mange vinduer til at smadre.

Omkring 50 personer er blevet evakueret fra bygningerne.

En bygningsingeniør er tilkaldt for at vurdere, om der er nedstyrtningsfare som følge af eksplosionerne.

Redningsmandskab er netop nu i gang med at gennemsøge lejligheder i de to boligblokke for eventuelt flere tilskadekomne.

Området omkring de to boligblokke er spærret af. Politiet arbejder på at finde ud af, hvad der er årsagen til eksplosionerne.

Opdateres...