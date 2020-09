Det sydlige Japan er lige nu ramt af ekstremt vejr, der truer millioner af mennesker.

En voldsom tyfon, som myndighederne advarer om kan give rekord-regn og være kraftig nok til at vælte biler rundt, har søndag ramt det sydlige Japan.

Flere millioner mennesker er blevet opfordret til søge beskyttelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

BBC skriver, at den japanske premierminister Shinzo Abe har opfordret sit folk til at udvise den største forsigtighed, som de overhovedet kan.

Japanske supermarkeder oplever tomme hylder på grund af tyfonen. Foto: STR

Da den søndag aften nærmede sig den japanske region Kyushu, blev der målt en vindstyrke på 216 kilometer i timen. Der var udsendt opfodringer til otte millioner borgere om at lade sig evakuere.

Fabrikker, skoler og butikker i det sydvestlige Japan er lukket. Hundredvis af fly- og togafgange er aflyst, og 430.000 husstande har natten til mandag – lokal tid – været uden strøm.

»Til alle i Japan, især dem, der bor i områder, som har stor risiko for forhøjede vandstande: Vær ekstra opmærksom på oplysninger fra de lokale myndigheder. Og skrid til omgående handling, der kan give sikkerhed og beskytte jeres liv,« udtaler Shinzo Abe i en appel til det japanske folk.

Vejrtjenester har indtrængende opfordret folk til at udvise den største forsigtighed, når de rekordstore mængder regn falder, stormen river, bølgerne går højt og tidevandet presser sig ind.

Tyfonen hærger massivt i Japan og kan udløse jordskred. Foto: KYODO

»Det vil måske udløse jordskred, eller det kan få selv store floder til at gå over deres bredder,« siger lederen for Japans meteorologiske tjeneste, Yoshihisa Nakamoto.

Ifølge nuværende prognoser forventes tyfonen at ramme Sydkorea, når den har passeret Japan.