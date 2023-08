Der var lagt op til afslapning for passagererne på det store krydstogtskib P&O Britannia, da det søndag lagde til ved havnen i Mallorca.

Men de planer blev hurtigt afblæst. Bogstavelig talt.

Den populære turistø blev ramt af et voldsomt uvejr, og af uransagelige årsager fik blæsten også brudt skibet fra af dets fortøjninger.

Det betyder med andre ord, at der ikke var noget til at fastholde P&O Britannia, og derfor begyndte det gigantiske skib pludselig at »flyde væk som en papirbåd«, har passagerer efterfølgende fortalt.

Skibet drev væk fra kajen og kolliderede kort efter med et mindre fragtskib.

En kollision, der ifølge passager Dale Hopkin skabte et 'vanvid' på skibet, hvor solstole pludselig væltede rundt.

Det har han fortalt til BBC.

Hans kone, Tracey Hopkin, beskriver også over for BBC situationen som dramatisk og hæfter sig især ved, at skibet var tæt på at ramme bølgebryderne ved havnen.

Kollisionen fandt sted omkring klokken 11 søndag dansk tid, og heldigvis endte det kun med 'lettere skader' til en række passagerer.

De skadede passagerer blev tilset af læger på skibet, mens det fortsat ligger til kaj ved Mallorca.

Der kan i alt være op til 3.647 gæster på det store krydstogtskib, der i alt har 13 dæk.