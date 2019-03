En selvmordsbombemand har detoneret en bil med sprængstoffer i Mogadishu, siger polititalsmand.

To eksplosioner er hørt i centrum af Somalias hovedstad, Mogadishu, lørdag morgen. Røgskyer stiger op fra stedet, oplyser øjenvidner.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der præcis er ramt.

- Den første eksplosion skete ved beskæftigelsesministeriet. Der er også andre bygninger i nærheden. Det var en selvmordsbilbombe, der blev fulgt af skyderi, siger en polititalsmand, major Mohamed Hussein.

Han tilføjer, at den første eksplosion blev fulgt af endnu et brag.

Der er endnu ikke nogen gruppe, der har taget skyld for eksplosionen, men den militante gruppe al-Shabaab foretager jævnligt bombeangreb i Somalia.

Al-Shabaab kæmper for at vælte Somalias regering, der har opbakning fra en række vestlige lande. Gruppen ønsker at etablere et styre, der er baseret på en streng fortolkning af islamisk sharialov.

Den militante gruppe blev fordrevet fra Mogadishu i 2011, men udgør stadig en betydelig trussel.

/ritzau/Reuters