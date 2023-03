Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mindst én person er dræbt og to såret efter en eksplosion i en bygning, der tilhører den russiske sikkerhedstjeneste FSB i Rostov-ved-Don, torsdag.

Det skriver engelske The Guardian med henvisning til officielle kilder, der er citeret hos russiske nyhedsbureauer.

Eksplosionen kan ses på videoen herover, hvor det også er tydeligt, at der efterfølgende sker voldsom røgudvikling fra en brand.

Den russiske sikkerhedstjeneste FSB oplyser i en meddelelse ifølge avisen, at eksplosionen skyldtes, at der var gået ild i brændstof og olieprodukter i et værksted.

Google Maps. Vis mere Google Maps.

Eksplosionen har efterfølgende forårsaget, at bygningen er delvist kollapset og er brudt i brand.

Ifølge russiske nyhedsbureauer er én person blevet dræbt i eksplosionen, og yderligere to personer er såret.

Rostov-ved-Don ligger tæt på grænsen til Ukraine, men fra ukrainsk side afviser man at have haft noget at gøre med eksplosionen.

»Ukraine blander sig ikke, men holder øje med glæde …,« skriver Mykhailo Podolyak, som er seniorrådgiver for Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj, ifølge The Guardian på Twitter.