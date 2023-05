Lørdag fortsætter svenske myndigheder med et slukke en kraftig brand i Malmø, der brød ud aftenen forinden.

Det er et byggemarked i den østlige del af byen, der er gået ild i.

Slukningsarbejdet vil fortsætte hele lørdagen, oplyser vagtchef ved Redningstjenesten til SVT.

Tjenesten modtog anmeldelsen kort efter klokken 20 fredag aften. Det er endnu uklart, hvad der forårsagede branden.

Bygningen står dog - trods en stort indsats fra brandslukningsfolkene - ikke til at redde:

»Den vil brænde ned,« siger den vagthavende officer til SVT.

Branden er da også så kraftig, at røgen fredag aften kunne ses helt fra Danmark.

Det fangede B.T.s fotograf, Anthon Unger, med sit kamera:

Fra Islands Brygge i København var den sorte røg over Malmø nem at få øje på. Foto: Anthon Unger Vis mere Fra Islands Brygge i København var den sorte røg over Malmø nem at få øje på. Foto: Anthon Unger

Redningstjenesten oplyser, at man lader bygningen brænde ned under kontrollerede forhold.

Store dele af taget er allerede kollapset i løbet af natten, lyder det.

Der er udarbejdet en anmeldelse af en formodet påsat brand af politiet, skriver SVT.