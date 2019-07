Et jordskælv målt til 6,4 i styrke har ramt den sydlige del af Californien i nærheden af byen Ridgecrest.

Ifølge det amerikanske nyheadsbureau AP er der endnu ikke meldinger om tilskadekomne, men brandmyndighederne er ved at danne overblik over skader i hele området.

I Los Angeles beskrives jordskælvet som et langt rullende skælv, der fik bygninger til at rocke frem og tilbage i flere sekunder.

Der er desuden registreret mindst fire store efterskæl, målt på 4,7, 3,5, 3,8 og 4,2 ifølge CNN.

Several earthquakes hitting California. U.S. Geological Survey reports a 6.4 magnitude earthquake hit southern California, SW of Searles Valley at 10:33 am their time (1:33 pm our time). pic.twitter.com/2JjegkuPit — Shelby Clark (@18StormShelby) 4. juli 2019

Los Angeles Fire Department oplyser på hjemmesiden, at brandmyndigheden har indsat alle 106 brandstationer for at undersøge eventuelle skader i området.

Vidner fra området rapporterer til lokale medier at have kunnet mærke skælvet hele vejen fra Santa Barbara til Los Angeles.

Når et jordskælv når styrke 6 kan det skabe store ødelæggelser, hvor almindelige bygninger kan tage betydelig skade.

I videoen fra Twitter herunder har en kvinde delt, hvordan hendes fars forretning ser ud efter jordskælvet ramte 17 kilometer fra butikken.

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake)

U.S. Geological Survey havde først målt jordskælvet til 6,6, men nedjusterede det efterfølgende til 6,4.

Et jordskælv af styrken 6,6 ramte området i 1994 og medførte større skader i området og adskillige dødsfald, skriver Los Angeles Times.

En tsunami er ikke ventet ifølge det amerikanske National Tsunami Warning Center.

Opdateres...