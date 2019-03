En gang imellem overgår virkeligheden ens vildeste fantasi med flere længder.

For langt de fleste vil en relativt stort opsat retssag i Australien i disse dage være et af de tilfælde.

Den 56-årige australier David Hingst har nemlig sagsøgt sin tidligere arbejdsgiver Construction Engeneering for omkring 900.000 kroner, fordi han mener, han blev mobbet ud af virksomheden.

Og det er mobbe-metoden, der gør sagen noget speciel. David Hingst forklarer nemlig, at hans kollega, Greg Short, op til seks gange om dagen gik hen til ham, 'løftede numsen' – og pruttede på ham.

»Jeg sad med ansigtet mod væggen, og så kom han ind i lokalet, som var ret lille og uden vinduer,« forklarede han til Australian Associated Press, skriver BBC:

»Så pruttede han lige bag mig og gik igen. Det gjorde han fem eller seks gange om dagen.«

Sagen kan virke helt absurd, men den har vakt så stor opsigt i Australien, at store internationale medier som BBC er begyndt at omtale den noget aparte retssag.

David Hingst mener nemlig, at han fik stress af prutte-mobningen, og han sagsøgte allerede sin tidligere arbejdsgiver i 2017.

I første omgang blev sagen afvist i april 2018, men den beslutning appellerede David Hingst, og mandag kørte sagen så i appelretten.

Her blev et pilråddent kollegaskab mellem Greg Short og David Hingst oprullet.

Greg Short, der er beskyldt for at have været med i en konspiration om at mobbe David Hingst ud af arbejdspladsen, sagde i retten, at han ikke huskede, at han havde pruttet særlig meget.

Han erkendte, at det var sket et par gange, men at han ikke havde gjort det for at genere sin kollega.

Det kom også frem i retten, at David Hingst var blevet så oprevet over sin kollegas prutter, at han begyndte at kalde ham 'Mr. Stinky' og medbragte deodorant på arbejdspladsen, som han oversprøjtede Greg Short med.

Det forbedrede ikke forholdet mellem de to.

David Hingst fortalte, at Greg Short havde ringet til ham flere gange, overfaldet ham verbalt og stemplet ham som en idiot.

Sagen skal køre resten af denne uge. Der ventes afsagt dom fredag.