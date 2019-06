De tre marokkanske mænd, der stod bag de bestialske drab på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland tilbage den 17. december sidste år, risikerer at blive henrettet.

Anklagemyndigheden går efter dødsstraf i sagen. Det skriver NRK.

De tre gerningsmænd er anklaget for den 17. december at have dræbt de to piger på brutal vis.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra Norge lå og sov i deres telt, som de havde slået op på et plateau på Atlasbjergene i Toukbal, da de tre mænd gik til angreb.

De skar hul i teltet, hev pigerne ud og myrdede dem på bestialsk vis, mens de filmede forbrydelsen.

De skar hul i teltet, hev pigerne ud og myrdede dem på bestialsk vis, mens de filmede forbrydelsen.

En video, som efterfølgende blev lagt ud på internettet.

Sagen anses som et terrorangreb, og de tre sigtede er også anklaget for terrorisme.

Selvom gerningsmændene skulle blive dømt til døden for drabene, er det ikke sikkert, at de rent faktisk bliver henrettet. Marokko har ikke eksekveret en henrettelse siden 1993.