Efter fem års brutal tysk besættelse gjorde polske modstandsfolk i august 1944 opstand mod nazisterne i byen Warszawa.

De voldsomme kampe, der fulgte, stod på i 63 dage, indtil opstanden blev knust. 15.000 polske modstandsfolk og 150.000 civile mistede livet. Nu gør Polen klar til at markere 75-årsdagen for opstanden, og det har udløst et usædvanligt krav.

Torsdag brugte en række polske parlamentarikere anledningen til at kræve økonomisk erstatning fra Tyskland.

De polske politikere mener, at de skader, der blev forårsaget af den tyske besættelse fra 1939 til 1945, beløber sig til omkring 7.500 milliarder kroner. Det skriver The Times.

Tyske soldater under opstanden i Warszawa. Foto: FORUM

De polske lidelser under den tyske besættelse var da også enorme.

Den tyske invasion og efterfølgende besættelse kostede knap seks millioner polakker livet – det svarer til hver femte indbygger.

Tre millioner af de døde var jøder, som i de fleste tilfælde blev myrdet i koncentrationslejre.

Derudover blev to tredjedele af landets industri smadret, mens det estimeres, at 75 procent af Polens infrastruktur lå i ruiner efter krigen.

I det konkrete tilfælde Warszawa blev byen jævnet med jorden, efter at opstanden var slået brutalt ned.

Det er alle de ødelæggelser, de polske politikere nu vil have erstatning for.

Men det er et ekstremt kompliceret spørgsmål.

I 1953 frasagde den polske regering – som var del af Sovjetunionen – sit krav på økonomisk kompensation fra Østtyskland. Til gengæld fik Polen dele af sit territorium , der var gået tabt under Anden Verdenskrig, tilbage.

Heiko Mass på besøg i Warszawa. Foto: PAWEL SUPERNAK

Små beløb blev også udbetalt til nogle familier til ofre for Holocaust.

Men det gælder ikke, mener man nu i Polen.

En komite er blevet nedsat og er nu i gang med at udarbejde en rapport, hvor man vil forsøge at komme med et præcist beløb for, hvad man mener, Tyskland skylder i krigsskadeerstatning.

Men i Tyskland er der ikke tegn på, at man har i sinde at betale en krone.

Torsdag var Tysklands udenrigsminister Heiko Mass på besøg i Warszawa.

Her erkendte han, at Tyskland skylder Polen og sig selv at lave en dybere undersøgelse af de ting, der foregik i Polen under krigen.

Han lovede også, at man vil rejse et mindemærke i Berlin, hvor man hylder de faldne polakker.

Mass besøgte blandt andet Wola-distriktet, hvor tyskerne på få dage skød 50.000 polakker på direkte ordre fra Reichführer-SS Heinrich Himmler.

Adolf Hitler sammen med Herman Gøring (tv) og Wilhelm Keitel (im) og SS-chefen Heinrich Himmler

Her erklærede Heiko Mass, at han skammede sig over de ting, der skete i Tysklands navn.

Men snak om økonomi var der ikke meget af.

Den officielle holdning fra den tyske regering er, at den gæld, man har til Polen, er af moralsk karakter – ikke økonomisk.

Den holdning ventes dog kraftigt udfordret, når den polske regering fremsætter et formelt krav om erstatning.