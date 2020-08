En tumor på underbenet af en seks meter lang planteæder er det ældste kendte kræfttilfælde hos en dinosaur.

Også i forhistorisk tid var sygdommen kræft en plage, og selv dinosaurerne har måttet kæmpe med den.

Da forskere i 1989 i Alberta i Canada fandt et fossil af en Centrosaurus, som levede for 76 millioner år siden, troede de, at et slemt deformeret ben skyldtes en brækket knogle.

Men en ny undersøgelse af benet viser noget helt andet.

Misdannelsen skyldes en aggressiv form for knoglekræft. Det har gjort Centrosaur-fundet til det tidligst kendte eksempel på en dinosaur ramt af kræft.

Den omkring seks meter lange Centrosaurus var en firbenet planteæder med en pigget krave, et langt horn over næsen og to lidt mindre og krogede horn over halsen.

Den undersøgte Centrosaurus har haft en knogle i underbenet med en "stor, knudret tumor større end et æble".

Det fortæller palæontologen David Evans fra Royal Ontario Museum. Han er medforfatter til studiet om det forhistoriske kræfttilfælde.

- Netop denne Centrosaurus var sandsynligvis svag og lammet af kræft før sin død. Dette opsigtsvækkende fund viser, at uanset hvor store og kraftfulde dinosaurerne har virket, så blev de ramt af de samme sygdomme, som vi ser hos mennesker og andre dyr i dag, heriblandt kræft, siger han.

- Dinosaurerne kan virke som mytiske skabninger. Men de var levende dyr, der trak vejret, og måtte kæmpe med forfærdelige skader og sygdomme.

Da da fleste tumorer udvikler sig i blødt væv, som ikke så ofte bliver til fossiler, er der kun sjældne eksempler på kræft i fossiler.

- Det her fund siger noget om kræftens biologi. Sygdommen er ikke som sådan noget nyt, og den har sandsynligvis været der siden tidernes morgen og er en forventet komplikation hos de fleste dyr, siger medforfatter til studiet Mark Crowther, professor i palæontologi ved McMaster University i Ontario.

- Osteosarkomer (en særlig type knoglekræft, red.) ses som regel i hastigt voksende knogler hos børn og unge voksne. Vi må antage, at dinosaurerne også var i risikogruppen, da de voksede så hurtigt, tilføjer han.

Forskerne fik bekræftet, at det var kræft via en CT-skanning i høj opløsning.

Det er ikke sikkert, at det er kræft, der dræbte den undersøgte dinosaur.

Resterne af dens lig blev fundet blandt hundredvis af andre Centrosaurusser, hvilket kan pege på, at flokken døde under en oversvømmelse.

/ritzau/Reuters