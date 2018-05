En mor til fire hævdede over for alle, at hun var hårdt ramt af kræft. En mistænkelig email endte med at afsløre, hvordan hun havde narret alt og alle.

Naboer, venner og familien var forinden stimlet sammen om australske Melissa Quinn, da hun i august 2014 kunne fortælle, at hun havde fået tumorer i benene og kræft i hjernen.

35-årige Melissa Quinn, der er mor til fire, fortalte, at hun manglede penge, så hun kunne rejse til USA for at gennemgå en operation, der kunne redde hendes liv, fortæller 9News.

Den tragiske historie fik lokalsamfundet i Casino i New South Wales til at samles om hende, og der blev ifølge 9News lavet indsamlinger og givet donationer fra firmaer. En af donationerne var fra Lorraine Weber, der selv havde haft kræft, og som gav penge fra sit firma, da hun hørte om Melissa Quinns kamp. Flere australske crickethold tilkendegav også deres støtte til den udadtil hårdprøvede mor, der selv havde haft en lovende karriere som cricketspiller, inden hun blev mor.

Det lykkedes lokalsamfundet at indsamle et beløb svarende til godt 209.000 kroner, så Melissa Quinn kunne få den afgørende behandling i USA.

Melissa Quinn tilkendegav imidlertid, at hun var rask nok til at rejse til USA og tog uden mand og børn afsted. Hun fortalte om turen på Facebook, og skrev blandt andet 'Virkelig glad for lægerne her. Kunne ikke have fået bedre nyheder'.

I 2016 fortalte hun Cricket NSW, hvor hun arbejdede, at hun havde fået kræft i æggestokkene og leukæmi, skriver ABC News. Hun skulle ikke gennemgå kemoterapi, men det ville blive nødvendigt at tage noget sygeorlov, fordi hun skulle have fjernet tumorerne fra sine ben. Men hun vendte hurtigt tilbage på arbejdspladsen. Faktisk så hurtigt, at nogle af hendes kolleger begyndte at undre sig.

For Melissa Quinn gemte på en hemmelighed.

Da hun efterfølgende blev bedt om at fremvise en lægeerklæring på sit arbejde, undrede flere kolleger sig over, at den var sendt fra en Gmail-konto. Kollegerne fandt det så besynderligt, at de valgte at tage kontakt til den pågældende læge, der kunne bekræfte dem i deres mistanke.

Han havde ikke skrevet lægeerklæringen. Kort tid efter meldte Cricket NSW, sagen til politiet.

Melissa Quinns blev anholdt og anklaget for bedrageri og dokumentfalsk. Under sin anholdelse gik Melissa Quinn til bekendelse og erkendte, at hun havde opfundet sin tragiske historie. Hun har efterfølgende ikke givet nogen grund til, at hun opdigtede historien men har erkendt sig skyldig i alle anklager. Sagen fortsætter i retten i næste måned.