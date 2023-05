USA er i gang med at bygge en ny ambassade i Libanon, og det er der jo som sådan ikke noget opsigtsvækkende i.

Hvad der derimod har fanget folks blikke er, hvor voldsomt stort byggeriet er.

Området, som ambassaden breder sig over, er mere end to og en halv gange så stort som området, hvor Det Hvide Hus står.

Alt i alt kommer området, hvor den nye ambassade skal stå, til at fylde, hvad der svarer til 21 fodboldbaner.

Ambassaden har selv delt billeder af det nye byggeri på Twitter, og det har fået flere libanesere til tasterne for at kritisere den store betonklods:

Er USA flyttet til Libanon?

Hvornår er I færdige med arbejdet? Det har varet i fem år nu og irriterer hele nabolaget.

Er det en ambassade eller en militærbase?

Er det en ambassade eller den 51. stat?

Flytter Det Hvide Hus til Beirut?

Er I sikre på, at I har bygget det stort nok?

Ambassaden kommer til at ligge omkring 13 kilometer fra hovedstaden Beirut. Planerne for byggeriet blev offentliggjort helt tilbage i 2015, og det har ifølge CNN kostet næsten syv milliarder kroner at bygge.

Amerikanske ambassader og Libanon har generelt en speget historik. I år er det således 40 år siden, at en selvmordsbomber angreb den amerikanske ambassade i landet og slog 63 mennesker ihjel.