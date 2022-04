Elon Musks planer om at overtage Twitter lever i bedste velgående.

Faktisk kan en gigahandel falde på plads inden for den nærmeste fremtid.

Sådan lyder det hos Wall Street Journal under overskriften 'Twitter og Elon Musk er i forhandlinger om at indgå en aftale'.

Det kan således blive en realitet inden for den kommende uge.

Her lyder det videre, at ledelsen hos det sociale medie søndag skulle sat sig sammen for at diskuteret tilbuddet fra verdens rigeste mand. Sådan for alvor – efter at planerne ellers tidligere er blevet kontant affærdiget.

Da Elon Musks udmelding om at overtage Twitter i første omgang kom frem for ti dage siden, var reaktionen netop ganske anderledes.

Her kom det hurtigt frem, at selskabet skulle være klar til at iværksætte en såkaldte giftpille, der ville udvande rigmandens muligheder for at købe sig ind.

Nu skulle flere faktorer ifølge Wall Street Journal dog have fået Twitter på andre tanker.

I første omgang skulle et møde mellem selskabets aktionærer og Elon Musk i fredags have gjort et indtryk.

Samtidig skulle det ligeledes have gjort indtryk, at rigmanden allerede skulle have finansieringen af et eventuelt køb på plads i form af 46,5 millioner dollar – små 320 milliarder kroner.

Wall Street Journal skriver, at der er »fremskridt«, men at der stadig er nogle knaster, der skal høvles af, og derfor er et endeligt salg endnu ikke garanteret.

På torsdag skal Twitter sætte ord på regnskabet for første kvartal, og nu forventes det ifølge mediet, at der her også vil blive sat ord på et eventuelt salg af virksomheden.