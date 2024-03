I 2019 blev Norge rystet, da dengang 21-årige Philip Manshaus dræbte sin stedsøster og var få øjeblikke fra at udføre et terrorangreb nær Oslo.

Det kostede ham en forvaringsdom på 21 år for terror – men nu kan det vise sig, at han er blevet dømt på et forkert grundlag.

Og derfor bliver sagen og dommen nu taget op på ny, skriver norske medier herunder VG og Dagbladet.

Det er en Genoptagelseskommission, som enstemmigt har besluttet, at sagen skal genoptages.

Philip Manshaus i dagene efter angrebet. Foto: Cornelius Poppe/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Philip Manshaus i dagene efter angrebet. Foto: Cornelius Poppe/AFP/Ritzau Scanpix

To nye eksperter, udpeget af kommissionen, har haft til opgave at vurdere Manshaus' mentale tilstand på gerningstidspunktet. Og de vurderer, at han kan have været alvorligt psykisk syg i gerningstidspunktet, hvorfor han i så fald aldrig burde være idømt den almindelig straf, han fik.

Philip Manshaus blev ellers vurderet tilregnelig i 2020, hvilket betød, at han kunne modtage almindelig straf.

Men eksperternes undersøgelser betyder, at straffen mod Manshaus kan være forkert.

Undersøgelserne bygger blandt andet på, at Manshaus sidste år var indlagt i et længere forløb – og at lægerne beskrev ham som meget syg.

Ifølge VG bliver Genoptagelseskommissions afgørelse nu sendt til en klageret, som så vil udpege en ny byret til at behandle sagen.

Manshaus' forsvarer, Unni Fries, oplyser på et pressemøde fredag, at den i dag 26-årige Philip Manshaus tager afstand fra det, han gjorde i 2019.

»Han tager afstand fra de holdninger, han gav udtryk for under retssagen. Når han ikke er psykotisk, er han på det rene med, at det er en del af hans sygdom, og han håber, at han får den behandling, han har brug for.«

Unni Fries går efter, at Manshaus skal frifindes og i stedet dømmes til tvunget, psykisk pleje.

Manshaus blev dømt for at have skudt sin stedsøster. Hun blev dræbt af tre skud i hovedet og et i brystet. Efterfølgende stod han bag terrorangrebet i Al-Noor-moskeen i Bærum, der ligger uden for Oslo.

Terrorangrebet på moskeen mislykkedes, da Manshaus blev overmandet af to ældre mænd.

Advokat Olle Nohlin repræsenterer en af dem, der blev angrebet i moskeen.

Han lægger ikke skjul på, at han er kritisk over for fredagens beslutning, skriver NRK.

»Det kan være svært at sige noget om, mange år efter, hvordan tingene var,« siger han og tilføjer, at han har talt med sin klient om, at sagen genoptages.

»Han har ingen kommentar til det. Det bliver, hvad det bliver.«