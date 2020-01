En kvinde fra Florida er blevet arresteret, fordi hun truede med at røve en McDonald's-restaurant.

Årsag: Hun kunne ikke få sin favoritsovs til at dyppe sin ret i, hedder det i en rapport om sagen fra mandag.

Den 19-årige Maguire Marie Mclaughlin fik et bestemt nej til spørgsmålet hos McDonald's-restauranten i Vero Beach i sidste uge.

Afvisningen betød, at hun truede med at få fat på sovsen 'med alle til rådighed stående midler'. Det fremgår af en rapport, som The Smoking Gun har fået fat på.

Skænderiet fandt angiveligt sted klokken fire om morgenen nytårsdag.

Politiet ankom til stedet og så McLaughlin skrige blasfemiske eder efter da ansatte, fordi hun påstod, at hun ikke fik, hvad hun havde bestilt.

»De ansatte påpegede, at sovsen kostede 25 cent,« lød det i rapporten fra Indian River Countys sherifkontor.

»Mclaughlin påstod yderligere, at hun nok skulle få fat i sovsen på enhver tænkelig måde. Hun kunne dog ikke specificere hvordan.«

For de ansatte på McDonald's var det nok til at indgyde dem en vist form for frygt.

For Mclaughlin betød det en tur til fængslet på grund af hendes opførsel.

Ordensmagten blev nødt til at bære hende, da hun satte benene i låseposition og nægtede at bevæge sig.

Betjentene indrømmede, at hendes ånde også lugtede af alkohol.

Dagen efter - den 2. januar - fik Maguire Marie Mclaughlin sin frihed tilbage.