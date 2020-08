Kosovo har siden juni oplevet en stigning i antallet af coronasmittede ligesom de øvrige Balkan-lande.

Kosovos premierminister, Avdullah Hoti, er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver premierministeren i et opslag på Facebook søndag aften.

- I dag tog jeg en test for covid-19, og den var positiv, skriver Hoti, der er gået i to ugers selvisolation.

Han vil fortsat udføre sit job fra hjemmet, oplyser han.

- Jeg har ingen symptomer, ud over en meget mild hoste, skriver Hoti videre.

Ligesom de øvrige Balkan-lande har Kosovo oplevet en stigning i antallet af coronasmittede siden juni.

Kosovo er et af de fattigste lande i Europa og har et skrøbeligt sundhedsvæsen.

Landet med omkring 1,8 millioner indbyggere har hidtil registreret knap 9000 smittetilfælde og 249 coronarelaterede dødsfald.

Kosovos øverste sundhedsrådgiver, Blerim Syle, har advaret om, at landet kan blive Balkan-landenes Wuhan. En reference til den kinesiske millionby, hvor det antages, at coronavirusset opstod i slutningen af sidste år.

I slutningen af juni døde Bosniens minister for krigsveteraner, Salko Bukvarevic, efter at have været smittet med coronavirus. Han blev 53 år.

/ritzau/AFP