En særlig domstol i Haag har indkaldt Kosovos premierminister. Det har fredag fået ham til at trække sig.

Kosovos premierminister, Ramush Haradinaj, har besluttet sig for at trække sig, efter at han er blevet indkaldt til en særdomstol i Haag.

Det oplyser premierministeren selv fredag.

Den særlige domstol, som Haradinaj er indkaldt til, blev oprettet i 2015.

Den blev oprettet for at behandle sager, hvor medlemmer af Kosovos Befrielseshær (KLA) beskyldes for at have begået krigsforbrydelser i konflikten i 1998-1999, der kom forud for Kosovos løsrivelse fra Serbien.

Haradinaj var hærfører for KLA.

- Jeg modtog et opkald fra den særlige domstol som mistænkt. Jeg blev tilbudt at komme som premierminister eller som almindelig borger fra Kosovo. Jeg valgte det sidste, siger 51-årige Haradinaj.

Under et interview med nyhedsbureauet AFP udtalte Haradinaj tidligere på året, at Kosovo ville acceptere alle særdomstolens krav.

I forbindelse med sin indkaldelse til domstolen siger han, at det politisk set er skidt for Kosovo. Han tilføjer dog:

- Jeg respekterer den juridiske henvendelse. Jeg tager derhen. Jeg vil forsvare mig selv for at have kæmpet for mit land.

Domstolen i Haag er etableret for EU-midler og behandler anklager om forbrydelser mod blandt andet etniske minoriteter under Kosovos lov.

Kosovo, der er lidt større end Sjælland, er en tidligere serbisk provins i Jugoslavien. Kosovo erklærede sig som en selvstændig stat i februar 2008.

USA og de fleste vestlige lande anerkender Kosovo som værende uafhængigt. Det gælder dog ikke Serbien og de allierede Rusland og Kina.

/ritzau/AFP