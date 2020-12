Ifølge Kosovos forfatningsdomstol var afstemning i landets parlament, der førte til ny regering, ulovlig.

Kosovo skal udpege en ny regering, efter at landets forfatningsdomstol mandag har erklæret en parlamentsafstemning i juni om et regeringsskifte for ugyldig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forfatningsdomstolen giver dermed tidligere premierminister Albin Kurti medhold.

Kurtis regering blev afsat efter en mistillidsafstemning i foråret. Den 3. juni blev der i parlamentet valgt en ny regering under ledelse af premierminister Avdullah Hoti fra det borgerlige parti Kosovos Demokratiske Liga.

Hoti vandt den tætte afstemning med opbakning fra 61 medlemmer af parlamentet, der har 120 medlemmer.

Men Albin Kurti indgav en klage til forfatningsdomstolen og forlangte dens vurdering af, om valget af Hoti og hans regering var i overensstemmelse med reglerne.

Kurti mente, at den afgørende stemme fra parlamentsmedlem Etem Arifi ikke skulle tælle med, fordi han var kendt skyldig i en bedragerisag.

Forfatningsdomstolen giver Kurti ret, og domstolen har anmodet Kosovos præsident, Vjosa Osmani, om at fastsætte en dato for et nyt valg.

Et nyt valg skal finde sted i løbet af maksimalt 40 dage, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Osmani vil ifølge de lokale medier tirsdag mødes med repræsentanter for partierne for at nå til enighed om en dato for valget.

Kosovo er et af de fattigste lande i Europa. Balkan-landet har omkring 1,8 millioner indbyggere.

