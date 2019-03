Kosovo bandlyser alle former for gambling og hasardspil de næste ti år.

Det sker i et forsøg på at nedbringe kriminalitet, der er forbundet til netop disse aktiviteter, efter at to ansatte på et casino i det Sydøsteuropæiske land i sidste uge blev dræbt.

At spille eller oddse - særligt på sport - er i de seneste år blevet mere og mere populært i Kosovo, som er en af de fattigste lande i Europa, hvor godt en tredjedel af befolkningen, der tæller 1,8 millioner, går arbejdsløse.

Under et møde i parlamentet torsdag, udtrykte landets premierminister, Ramush Haradinaj, ifølge The Guardian, at det er tid til at 'styrke den offentlige sikkerhed.'

Kosovos premierminister, Ramush Haradinaj. Foto: Armend NIMANI / AFP Vis mere Kosovos premierminister, Ramush Haradinaj. Foto: Armend NIMANI / AFP

'Vi vil ikke tillade, at disse steder bliver arenaer, hvor der udføres kriminalitet, der koster folk livet,' skrev han ifølge mediet efterfølgende på sin Facebook-profil.

En politibetjent sidder anholdt under mistanke for ét af de to drab, der i sidste uge fandt sted på et casino i Kosovo.

Forud for regeringens beslutning om at bandlyse alle former for gambling og hasardspil de næste ti år, lukkede politiet størstedelen af de 470 casinoer i landet. Det sker selvom Kosovos regering hvert år indkasserer 20 millioner dollars gennem skatter på gambling.

Regerings beslutning om et forbud kommer efter, at nabolandet Albanien i januar bandlyste gambling i et forsøg på at komme organiseret kriminalitet samt afhængighed og fattigdom til livs.