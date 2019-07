Det gør ondt, når Torben Kristiansen på Marshalløerne ude midt i Stillehavet får serveret en cola med sugerør.

»Jeg ved jo lige præcis, hvad der sker med det. Det ender på lossepladsen, og kort tid efter kan jeg finde sugerøret flyde rundt ude i havet,« siger han.

Torben Kristiansen er netop kommet hjem fra øgruppen midt i Stillehavet. Han er afdelingschef i rådgivningsfirmaet Cowi, som lige nu kører projekter på Marshalløerne, Jamaica, Seychellerne og Mauritius, hvor man har nogle 'seriøse problemer med affald'.

For mens havet stiger, og øerne bliver mindre, vokser mængden af affald. Det har på Marshalløerne resulteret i 25 meter høje 'lossepladser', hvor affaldet mere eller mindre vælter ud i Stillehavet.

Der er ingen mulighed for at geanvende platikflasker på øen. I stedet bliver de presset sammen og gravet ned i jorden i en slags kystbeskyttelse. Foto: Cowi

De lokale, som Torben Kristiansen de seneste par uger har arbejdet sammen med, husker de kridhvide strande fra deres barndom.

»Men nu er stranden eroderet væk,« siger han.

Efter et folketingsvalg, hvor klimaet har fyldt mere end nogensinde før, er debatten fortsat ind i sommerferien.

Der bliver peget fingre ad mormor og morfars flyrejser til Mallorca og de unges festivalgængeres efterladte campingudstyr.

Torben Kristiansen ønsker ikke at pege fingre ad nogen. Men han har en stærk opfordring til de danskere, som rejser ud i verden på ferie.

»Herhjemme ved du måske slet ikke, at du betaler cirka 4.000 kroner årligt for at komme af med dit affald,« siger han og fortsætter:

»Danmark er blandt verdens førende i affaldshåndtering. Men det gælder langtfra mange af de lande, vi rejser til,« siger han.

Og derfor er det ifølge Torben Kristiansen særlig vigtigt, at man på sin ferie frabeder sig plastiksugerør i drinks og får kaffen serveret i en rigtig kaffekop frem for engangskrus.

Strandene er plastret til i affald, bilvrag og skibscontainere: »De ved godt, det er skidt og forurenede, men det er det eneste, de lige har ved hånden, når de skal lave kystsikring,« siger Torben Kristiansen, afdelingschef i rådgivningsfirmaet Cowi. Foto: Cowi

»Alt det affald, du producerer på din ferie, bliver i mange tilfælde dumpet inde midt på øerne i nogle områder, som turisterne aldrig ser,« siger han og tilføjer:

»Og der er typisk ikke nogen form for miljøbeskyttelse, så de kemiske stoffer, der er i batterier, du smider ud, ender nede i grundvandet.«

Torben Kristiansen mener desuden, at man som forbruger godt må stille krav til rejsebureauerne.

»Det vil være helt naturligt at spørge det rejseselskab, du rejser med, hvordan de bidrager til at en mere miljørigtig affaldshåndtering,« siger han og fortsætter:

Affald skal sejles 6.000 kilometer væk, før det kan genanvendes. Foto: Cowi

»Det kan godt ske, at du kommer til at betale lidt mere for din rejse, men til gengæld er du med til at løse problemer i stedet for at skabe yderligere problemer.«

Spørgsmålet er så, om man er villig til at kaste de flere penge efter rejsen.

Men som Torben Kristiansen plejer at sige: 'Det er dyrt at være fattig.'

»Når man er fattig, er man nødt til at låne af naturen. Og når vi låner af naturen, er det vores børns fremtid, vi giver køb på. Vi slider på naturen og på vores børns fremtid,« siger han.