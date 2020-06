Til det sidste holdt hun fast i håbet om, at man en dag ville finde hendes barnebarn i live, så hun kunne komme hjem til familien igen.

Desværre sov hun ind blot få uger før, at der forleden kom et muligt gennembrud i den opsigtsvækkende sag om den forsvundne pige Madeleine McCann.

Eileen McCann - der er farmor til den savnede pige, som forsvandt for mere end 13 år siden - sov ind i sidste måned. Muligvis som følge af at være blevet smittet med coronavirus.

Det skriver The Telegraph.

Arkivfoto af forældrene Kate og Gerry McCann med et billede af, hvordan Madeleine måske kunne se ud som ni-årig. Foto: ANDREW WINNING

Tidligere har bedstemoderen fortalt, at hun aldrig ville opgive håbet om, at hendes barnebarn ville blive fundet i live. Ifølge det britiske medie havde hun en stor, lyserød bamse med et hvidt hjerte stående klar i sit hjem på en seng, til når 'Maddie' blev fundet og kom hjem.

»Så længe de ikke finder hendes lig, så opgiver jeg aldrig håbet. Når vi endelig kan få hende hjem igen, vil hun få så meget kærlighed og så mange kram fra os alle,« har Eileen, der blev 80 år, tidligere udtalt.

En talsmand for McCann-familien fortæller til The Telegraph, at hverken Gerry eller Kate (Madeleines forældre, red.) ønsker at kommentere sagen, da det er et privat anliggende.

I sidste uge kom det frem, at en tysk mand er drabsmistænkt i sagen om den forsvundne Madeleine McCann.

Den 43-årige tyske mand er dømt for flere seksuelle lovovertrædelser og afsoner for tiden en lang fængselsstraf.

Den britiske pige Madeleine McCann forsvandt fra sin families ferielejlighed i den portugisiske landsby Praia da Luz i maj 2007, mens hendes forældre spiste middag på en nærliggende restaurant.

Britiske Madeleine McCann var på det tidspunkt tre år gammel.

Hendes forældre har forklaret, at de havde puttet Maddie og hendes to søskende i lejligheden, før de selv var gået ned på en tapas-restaurant omkring 50 meter fra der, hvor børnene lå og sov.

Godt hver halve time tjekkede forældrene til børnene i lejlighed 5A. Men da Kate McCann klokken 22:00 gik op i lejligheden for at se til dem, fandt hun kun tvillingerne.

Maddie var forsvundet.

Tidligere denne uge fortalte den tyske anklager i sagen - Hans Christian Wolters - at politiet mener, at den forsvundne pige kan være død.

»Alle indikationer, som vi har fået, og som jeg kan fortælle dig om, peger på, at Madeleine er død. Vi har ting, som vi ikke kan oplyse om, som bakker op om teorien om, at Madeleine er død, selv om jeg må indrømme, at vi ikke har fundet liget,« sagde Hans Christian Wolters ifølge Ritzau et interview med Sky News.

Selv om han hævdede at have beviser på, at Madeleine McCann er død, indrømmede Hans Christian Wolters, at det ikke er nok til en tiltale mod den hovedmistænkte i sagen i øjeblikket.