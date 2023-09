Kort efter det kom frem, at Joe Bidens søn, Hunter Biden, er blevet tiltalt for overtrædelser af våbenloven, gik den amerikanske præsident på talerstolen.

Men det var ikke for at tale om sin søn.

Tværtimod.

Det skriver BBC.

Bidens tale, der torsdag aften dansk tid, blev afholdt i Largo i Maryland, handlede nemlig om økonomi.

Og hverken før, under eller efter talen udtalte præsidenten sig om tiltalen mod sønnike.

Faktisk trådte han af scenen, før nogen fik muligheden til at spørge ham ind til sagen.

En sag, hvor 53-årige Hunter Biden er tiltalt for hele tre overtrædelser af våbenloven. Alle tre forhold handler om, at præsidentens søn skulle have løjet på formularer om, at han ikke var stofmisbruger, da han købte våben.

Hunter Biden er netop blevet tiltalt i flere lovovertrædelser. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Hunter Biden er netop blevet tiltalt i flere lovovertrædelser. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

Hunter Biden, der, udover at være præsidentens søn, er en amerikansk advokat og forretningsmand, har tidligere været åben omkring et stof- og alkoholmisbrug, der opstod i en vanskelig periode efter sin brors død.

I USA er det ulovligt at købe eller være i besiddelse af våben, såfremt man tager stoffer. Og det er altså her, at den unge Biden ifølge anklageskriftet er kommet i klemme med loven.

En hilsen fra Trump



En anden, der for nylig er blevet noget usædvanligt retsforfulgt, er den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Siden det kom frem, at rivalens søn også er er blevet tiltalt, har Trump da også grebet muligheden for at kommentere på den spektakulære situation.

På den sociale platform 'Truth Social', skriver ekspræsidenten ifølge BBC, at dagens anklager mod Hunter Biden er 'den eneste forbrydelse, Hunter Biden har begået, som ikke involverer den uærlige Joe Biden.'

Det er endnu uvist, hvornår retssagen mod Hunter Biden går i gang.

Tiltalerne markerer samtidig den første gang, at en siddende præsidents barn er blevet retsforfulgt.