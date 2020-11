Fra 2021 hedder præsidenten i USA Joe Biden. Det blev klart lørdag, hvor flere store medier udråbte den 77-årige amerikaner som vinder af valget.

Alt imens var Donald Trump på golfbanen for at spille 18 huller på Trump National Golf Club i Virginia, og han havde efterfølgende ingen kommentarer til den fremmødte presse.

Præsidenten havde dog overskud til at få taget et billede med en brud, der fejrede sin bryllupsreception på golfklubben.

PR-medarbejderen Brian Bartlett har efterfølgende delt en video på Twitter, hvori man kan se Trump tale med bruden.

After finishing the round, he stopped to take photos with a bride getting married at the club today. pic.twitter.com/0YQGHnVBIE — Brian Bartlett (@BrianBartlett) November 7, 2020

Flere Biden-tilhængere stod ude foran Trump National Golf Club, hvor de jublede over sejren, mens Trump lykønskede det nygifte par.

»Hav et skønt liv, ikke? Så ung og smuk,« lød det fra den 74-årige præsidenten.

De mange Biden-tilhængere valgte også at sende nedladende tilråb mod Donald Trump, mens de stod med skilte, hvor der stod 'slut med Trump'.

Efterfølgende satte præsidenten kursen mod Det Hvide Hus, hvor han kunne se mange glade mennesker på gaderne, der fejrede resultatet af valget.

Donald Trump på vej tilbage mod Det Hvide Hus. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere Donald Trump på vej tilbage mod Det Hvide Hus. Foto: ALEX EDELMAN

Kortegen af biler var med til at sikre, at Donald Trump kunne snige sig ind af en sideindgang uden at skulle tale med pressen.

Men selv om Joe Biden er kåret som vinder, så mener den nuværende præsident ikke at valget er ovre. Det fremgår af en udtalelse.

'Det er de gyldigt afgivne stemmer, som beslutter, hvem der er præsident, ikke nyhedsmedierne,' står der blandt andet.

Donald Trump lover i sin officielle meddelelse, at hans kampagne fra på mandag vil prøve deres sag ved domstolene landet over.