200 eurosedler. 50-eurosedler. 20- og 10-eurosedler.

I alt 600.000 euro i håndgribelige kontanter pænt sorteret i bunker.

Tirsdag offentliggjorde belgisk politi et billede af den store mængde pengesedler, der blev fundet under en ransagning af 16 adresser i Bruxelles i weekenden.

Pengene blev fundet i to private hjem og én kuffert, skriver BBC.

Belgisk politi har offentliggjort dette billede af de beslaglagte penge.

Der er tale om et beløb, der svarer til omtrent 4,5 millioner danske kroner.

Fire personer er sigtet i sagen. Anklaget for at have modtaget penge fra Qatar i det, der ligner en korruptionsskandale.

Mistanken går på, at ørkenstaten har forsøgt at bestikke sig til indflydelse på EU-Parlamentes beslutninger, og anklagen lyder på 'deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge og korruption.'

Den mest prominente af dem er den 44-årige græske vicepræsident i EU-Parlamentet, Eva Kaili.

Den græske EU-politiker Eva Kaili er anholdt og mistænkt i korruptionsskandalen. (Arkivfoto)

Selvom hun nægter anklagerne om korruption, besluttede EU-Parlamentet tirsdag med overvældende flertal at fratage den græske socialdemokrat posten.

Kun en stemte imod, to var blanke, mens hele 625 stemte for.

Ifølge belgisk presse er en del af kontanterne fundet i tasker i Eva Kailis lejlighed, ligesom der hos hendes far – en tyrkiskfødt elektroingeniør – angivelig blev fundet en kuffert fyld med kontanter.

Det forlyder, at faderen var blevet advaret af medskyldige og angiveligt var på flugt, da politiet dukkede op.

Ifølge den belgiske avis Le Soir er også Eva Kailis kæreste, italienske Francesco Giorgi, anholdt i forbindelse med skandalen.

På spørgsmålet om, hvorvidt nogle af pengene blev fundet i Kailis lejlighed, svarede hendes advokat ifølge BBC:

»Jeg aner ikke, om der er blevet fundet penge, eller hvor meget der er blevet fundet.«