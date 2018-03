79-årige Pedro Pablo Kuczynski er anklaget for korruption. Han gik af tidligere på ugen.

Lima. En peruansk domstol har besluttet, at den nyligt afgåede præsident Pedro Pablo Kuczynski ikke må forlade landet i halvandet år på grund af anklager om korruption.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Beslutningen er kommet, en dag efter at kongressen i landet accepterede Kuczynskis afgang frem for at få stillet ham for en rigsret.

Vicepræsident Martin Vizcarra er blevet taget i ed som hans efterfølger.

79-årige Kuczynski er under anklage for at have løjet om 4,75 millioner kroner, som hans konsulentfirma modtog et årti tidligere fra det brasilianske entreprenørfirma Odebrecht.

Der er dukket videoer op, som viser flere af Kuczynskis allierede, der forsøger at købe en lovgiver til at støtte den nu forhenværende præsident.

Til gengæld får lovgiveren løfte om lukrative statslige kontrakter i sit valgdistrikt.

Odebrecht er i centrum for den største korruptionsskandale i Latinamerika. Firmaet har erkendt at have betalt over 4,8 milliarder kroner i bestikkelse til ministre og embedsmænd rundt om i Syd- og Mellemamerika.

Kuczynski er den fjerde tidligere peruanske præsident, som efterforskes for at have modtaget betalinger fra Odebrect.

Han blev præsident i juli 2016.

/ritzau/