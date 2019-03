Da Michel Temer forlod præsidentembedet, var han historisk upopulær. Nu er han blevet anholdt.

Brasiliens tidligere præsident Michel Temer er torsdag blevet anholdt i forbindelse med korruptionsundersøgelser.

Det bekræfter anklagere og Temers advokat over for nyhedsbureauet Reuters.

Også den tidligere minister for energi og minedrift Moreira Franco skal være blevet tilbageholdt.

Undersøgelsen af korruption går under navnet "Bilvask". Den begyndte i 2014.

Efterforskningen har allerede ført til flere anholdelser af politikere og forretningsmænd.

Anholdelsen af Temer er sket i sammenhæng med undersøgelser af korruption ved byggeriet af atomkraftværket "Angra 3" i Rio de Janeiro, skriver Reuters.

Arrestordren blev udstedt af af en føderal dommer i São Paulo, hvor Temer bor.

Det er også her, han er blevet anholdt. Det melder lokale medier ifølge flere nyhedsbureauer.

Temer, som tilhørte centrum-højre i brasiliansk politik, overdrog 1. januar præsidentembedet til Jair Bolsonaro.

Da Temer stoppede, var han landets mest upopulære leder nogensinde og stod over for en række anklager om korruption.

Flere af disse anklager var allerede blevet fremsat i løbet af hans embedsperiode, men blev blokeret af allierede i Brasiliens underhus.

Det kunne de, fordi den lovgivende forsamling skal godkende anklager mod en siddende præsident i Brasilien, skriver Reuters.

Anklagemyndigheden har tidligere anklaget Temer for at have modtaget bestikkelse i bytte for et præsidentielt dekret i 2017.

Dekretet tillod to havnevirksomheder at forlænge deres kontrakter i op mod 70 år.

Temer har flere gange erklæret sig uskyldig.

Brasiliens politiske system har de senere år lidt under en række problematiske sager.

Michel Temer overtog således præsidentposten 31. august 2016 efter Dilma Rousseff. Hun gik af efter at være blevet stillet for en rigsret. Det skete, fordi hun havde pyntet på statsbudgettet.

Efter anholdelsen af Temer har både den brasilianske valuta og toneangivende aktiemarkeder i landet taget et mindre dyk.

I Brasilien er der debat om større økonomiske reformer. De kan måske nu blive udsat, skriver Reuters.

/ritzau/