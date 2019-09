Tiltrædende EU-boss von der Leyen er en af flere, der undersøges for misbrug, korruption eller andre anklager.

Det er ikke kun Europa-Parlamentet, der med høringer om to uger vil stille kritiske spørgsmål - og formentlig foretage en frasortering blandt kandidaterne - før en kommende EU-Kommission kan tage over 1. november.

Flere af de navne, som den kommende kommissionsformand Ursula von der Leyen har godkendt på sit kommissærhold, afventer høringer og processer for anklager om blandt andet korruption i forskellige lande.

Det gælder tilmed von der Leyen selv. Den 60-årige tysker skal i Forbundsdagen i Berlin besvare anklager om misbrug af offentlige midler, mens hun var forsvarsminister. Det ventes at ske inden årets udgang.

Senest er fokus rettet mod den belgiske udenrigsminister, Didier Reynders, som er nomineret til posten som retskommissær i EU-Kommissionen.

Reynders optræder ifølge avisen De Tijd blandt de undersøgte i belgisk politis forundersøgelse i en sag om hvidvask og modtagelse af bestikkelse til gengæld for offentlige kontrakter i DRCongo.

Det er en tidligere efterretningsagent, der står bag påstandene, som nu undersøges. Den belgiske minister har afvist.

Han har også i weekenden sagt, at han ikke kender til, at han undersøges i sagen. Det skriver den belgiske avis Le Soir.

To andre medlemmer af von der Leyens hold, der i sidste uge var samlet første gang til en uformel middag lidt uden for Bruxelles, undersøges af EU's svindeljægerkontor (Olaf).

Den ene er franske Sylvie Goulard, som i sidste uge desuden blev afhørt af fransk politi.

Hendes udfordring har rod i EU-midler brugt til ansættelse af assistenter i hendes tidligere parti Modem. De var ansat til at arbejde i hjemlandet med fokus på fransk politi. Det er ulovligt. Hun har betalt 45.000 euro tilbage.

Den anden er Janusz Wojciechowski, som er Polens kommissærkandidat. Han undersøges for rod i refundering af rejseudgifter fra EU-Parlamentet.

- Jeg vil ikke kommentere Olafs undersøgelser, da Olaf er uafhængig. De vil udføre deres arbejde, og vi vil lytte til, hvad de har at sige, sagde von der Leyen i sidste uge.

Rovana Plumb, der er udset en rolle som transportkommissær, var indtil for nylig i sit hjemland Rumæniens antikorruptionsmyndigheders søgelys.

Årsagen var, at hun var involveret i købet af en ø i floden Donau. Men øen var statslig ejendom. Parlamentet besluttede imidlertid at lukke sagen. Dermed blev den henlagt af antikorruptionskontoret.

Det forhindrer dog ikke EU-Parlamentet i at gøre sagen til et problem for Plumb.

Flere andre af Ursula von der Leyens kandidater har allerede mødt modstand i EU-Parlamentet, mest på grund af deres politiske standpunkter.

Det gælder blandt andre Ungarns kommissærkandidat, Laszlo Trocsanyi, som er kendt for at stå last og brast med premierminister Viktor Orbán. Han har blandt andet forsvaret de i EU udskældte love, der begrænser ngo'ers virke.

Alle kandidaterne skal høres af EU-Parlamentets forskellige udvalg fra 30. september til 8. oktober.

Margrethe Vestagers kommissærhøring er fastsat til 8. oktober.

/ritzau/