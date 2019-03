Mexicanske myndigheder undskylder, at politiet udleverede fem unge til et narkokartel, som dræbte dem.

De mexicanske myndigheder har udsendt en sjælden undskyldning for, at politiet i 2016 udleverede fem unge mennesker til et narkokartel, som dræbte dem.

Undskyldningen er udsendt til de dræbtes familier i delstaten Veracruz i det østlige Mexico, rapporterer BBC.

Korrupte politifolk i delstaten, som samarbejdede med det berygtede narkokartel CJNG, pågreb fire unge mænd og en pige på 16, som de fejlagtigt troede arbejdede for et rivaliserende kartel.

De unge blev stoppet af politiet ved en vejspærring, da de havde været ude for at fejre en fødselsdag. De blev aldrig set siden.

De unge mænd var i alderen 24 til 27 år. De blev dræbt, og deres lig blev brændt af den kriminelle gruppe.

Jordiske rester fra nogle af ofrene er senere fundet i en massegrav 60 kilometer fra det sted, hvor de unge blev pågrebet.

De hundredvis af døde i massegraven ved Rancho El Limón menes at være blevet dræbt af narkogangstere og korrupte politifolk, hedder det i en rapport fra BBC.

Over 5000 mennesker er forsvundet i Veracruz i det seneste årti.

Delstatens nye guvernør, Cuitláhuac García, som blev indsat i december, har udarbejdet en nødplan, der har til formål at bringe tallet af "forsvindinger" ned og har bedt om støtte fra internationale organisationer i bestræbelser på at finde de mange savnede.

Mexicos viceindenrigsminister for menneskerettigheder, Alejandro Encinas, siger, at Mexico har et "stort ansvar" for det, der skete.

En af fædrene til de dræbte kræver, at de ansvarlige politifolk og embedsmænd bliver fængslet.

Drabene på de tilfældige studerende minder om en opsigtsvækkende sag med 43 studerende, som forsvandt i byen Iguala i 2014, efter at de var blevet tilbageholdt af politiet, som udleverede dem til en narkotikabande.

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, meddelte ved sin tiltræden i december, at han vil nedsætte en sandhedskommission for at få klarlagt alle forhold omkring deres forsvinden.

/ritzau/