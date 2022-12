Lyt til artiklen

For første gang siden krigen brød ud i Ukraine, forlader præsident Volodymyr Zelenskyj denne onsdag landet for at rejse til USA.

Der er det planen, at han blandt andet skal mødes med Joe Biden – og det møde vil sende et 'vigtigt signal' om amerikanernes syn på Vladimir Putin.

Det skriver DRs USA-korrespondent Steffen Kretz i en analyse for eget medie af det kommende USA-besøg.

Der er endnu meget, vi ikke ved om den ukrainske præsidents tur til USA onsdag.

Her ses den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, uddele hæderspriser til ukrainske soldater den 20. december. Foto: STRINGER Vis mere Her ses den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, uddele hæderspriser til ukrainske soldater den 20. december. Foto: STRINGER

Tirsdag aften kunne en række amerikanske medier som de første berette om, at turen var i støbeskeen, og onsdag morgen bekræfter Det Hvide Hus, at Zelenskyj skal møde præsident Joe Biden og tale til Kongressen.

Dermed står det klart, at han skal på sin første tur ud af det krigshærgede land, siden krigen brød ud for mere end 300 dage siden.

Ifølge Steffens Kretz' analyse – som blev skrevet, før rejseplanen var bekræftet – vidner alene planerne om en sådan tur blandt andet om, hvor svækket USA anser den russiske præsident, Putin, for at være:

»Alene planen om, at Joe Biden i dag skal modtage Volodymyr Zelenskyj i Det Hvide Hus og samtidig vil meddele, at USA nu sender nye og meget avancerede våbensystemer til Ukraine, sender et vigtigt signal om, hvordan USAs syn på Rusland og præsident Vladimir Putin har forandret sig sidens krigens start,« skriver han i analysen for DR.

For i begyndelsen af krigen – der brød ud den 24. februar, hvor Putin sendte sine tropper ind over grænsen til nabolandet – var USA tilbageholdende med sin militære støtte for at undgå, at krigen ville udvikle sig til en konflikt mellem USA og Rusland.

Men efterhånden som tiden er gået, er noget ændret.

Og de angivelige planer om, at Zelenskyj nu skal besøge landet, tegner ifølge Kretz et billede af, at amerikanernes frygt 'for Putin er skrumpet'.

Forlydenderne om, at den ukrainske præsident ville foretage rejsen, fik blandt andet liv, efter at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, ifølge Ritzau tirsdag skrev et brev, hvori hun opfordrede samtlige medlemmer af Kongressen til at være fysisk til stede ved Kongressens plenarforsamling onsdag aften.

»Vi afslutter vores helt særlige plenarforsamling i den 117. Kongres med lovgivning, der sikrer fremgang for det amerikanske folk og vores demokrati. Venligst vær til stede til et meget særligt fokus på demokrati onsdag aften,« skrev hun.

I Kongressens afsluttende plenarforsamling skal der også vedtages en stor lovpakke om, hvordan skattedollar skal fordeles i det kommende år, skriver det amerikanske medie The Hill.

Her er der blandt andet afsat 45 milliarder dollar i nød- og militærhjælp til Ukraine.

Det svarer til 315,8 milliarder kroner og er næsten 20 procent mere, end hvad præsident Joe Biden bad om i første omgang.