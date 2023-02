Lyt til artiklen

Det seneste år har Kina forsøgt at positionere sig som et neutralt land, når det kommer til krigen i Ukraine.

Men denne uge – i forbindelse med årsdagen for begyndelsen på den russiske invasion – er der kommet mere blandede signaler fra det magtfulde land.

Det skriver Asien-korrespondenten Helen-Ann Smith for Sky News i en analyse af situationen.

I den forklarer hun, at Kina det seneste år har balanceret forsigtigt på en meget fin linje, når det kommer til krigen.

Arkivfoto af den kinesiske præsident, Xi Jinping. Foto: NOEL CELIS Vis mere Arkivfoto af den kinesiske præsident, Xi Jinping. Foto: NOEL CELIS

På den ene side har Kina tilbudt stiltiende støtte til Rusland, men uden åbenlyst at tolerere selve invasionen.

De seneste dage er landet dog kommet med en 'byge af blandede signaler', skriver hun.

Hun henviser til, at den kinesiske topdiplomat Wang Yi den seneste tid har besøgt flere europæiske hovedstæder – for så at afslutte sin tur med et besøg i Rusland.

Og hun henviser til rygterne om, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, har tænkt sig at holde en tale, hvor han efter sigende vil presse på for 'fred' – samtidig med at han af USA bliver beskyldt for at overveje at sælge våben til Rusland.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SERGEI BOBYLYOV Vis mere Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SERGEI BOBYLYOV

»Men blandede signaler har fungeret rimeligt godt for Kina i løbet af denne krig. De har tilladt det at udspille sig på den lange bane og har nøje set, hvordan konflikten og den relaterede geopolitik udspiller sig,« skriver Helen-Ann Smith i sin analyse hos Sky News:

»Men vær ikke i tvivl: Kinas vigtigste interesse i denne konflikt er Kina. Ethvert skift i position vil være blevet omhyggeligt beregnet.«

Videre skriver hun i analysen, at vestlige diplomater i begyndelsen af krigen nærede et håb om, at Kina kunne være en mægler i konflikten, og at det blev tolket som 'et godt tegn', da Kina på et tidspunkt undlod at stemme i stedet for at stemme med Rusland i forbindelse med vigtige FN-resolutioner.

»Men meget af den optimisme var ikke kun malplaceret, men baseret på en misforståelse af Kina og dets motiver. Virkeligheden er, at mens Kina har afstået fra direkte at tolerere invasionen og ikke har solgt våben til Rusland, har det ydet indirekte økonomisk bistand og betydelig diplomatisk dækning (for Rusland, red.),« skriver Helen-Ann Smith i analysen.

På en konference om global sikkerhed i Beijing tirsdag sagde Kinas udenrigsminister, Qin Gang, at man er 'dybt bekymret' over konflikten i Ukraine:

»Kina er dybt bekymret over, at konflikten intensiveres og endda kommer ud af kontrol,« sagde han.

Qin opfordrede samtidig 'de berørte lande til så hurtigt som muligt at stoppe med at bære brænde til bålet og stoppe med at skyde skylden på Kina'.

I et interview på amerikansk tv søndag beskyldte USAs udenrigsminister, Antony Blinken, Kina for at overveje at sælge våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine. En påstand, som Kina har afvist.