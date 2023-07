Når Rusland nægter at fastholde den aftale, der sikrer eksport af korn fra Ukraine, er landet med til at fremprovokere hungersnød hos verdens fattigste.

Så hård er kritikken i FN's Sikkerhedsråd.

Efter kornaftalens udløb mandag, har de russiske myndigheder gjort det klart, at man vil betragte fragtskibe, der nærmer sig ukrainske havne ved Sortehavet, som 'mulige transportører af militær last'.

Og fredag ramte russiske missiler så en kornterminal tilhørende et landbrugsselskab i den ukrainske region Odesa. 100 ton ærter og 20 ton byg blev øjeblikkeligt pulveriseret.

Fortsætter russerne med at tilintetgøre de vigtige afgrøder og blokere eksporten af dem, vil det få fatale konsekvenser, mener FNs chef for humanitær nødhjælp, Martin Griffiths.

På et møde i FN fredag aften siger han ifølge The Guardian, at kornaftalen var vellykket, fordi det med den på et år er lykkedes at eksportere 33 millioner ton korn fra de ukrainske havne til 45 lande.

Noget, der medvirkede til, at kornpriserne faldt. Men nu er de på vej op igen. Faktisk har de ikke været højere, siden Rusland indledte sin invasion af Ukraine i februar 2022.

Og dem, der kommer til at betale prisen, er dem, der i forvejen er blandt verdens fattigste og mest sårbare.

»For mange af disse 362 millioner mennesker er det ikke et spørgsmål om ærgrelse og skuffelse. Det er et spørgsmål om deres fremtid.«

»Nogle vil blive sultne, andre vil sulte. Mange vil muligvis dø som følge af denne beslutning.«

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield stemmer i. Hun mener, at Rusland drager økonomisk fordel af den forliste aftale. Eksporten af russiske fødevarer er nemlig hastigt stigende, lyder det.

»Russiske eksportører nyder allerede godt af det, mens millioner, der ikke har råd til dyrere korn, lider. Især folk i Mellemøsten og Afrika,« siger hun og fortsætter:

»Russerne eksporterer mere korn end nogensinde før – og til højere priser. Rusland bruger simpelthen adgangen til Sortehavet som afpresning. Landet spiller et politisk spil og holder menneskeheden som gidsel.«

Fra russisk side lyder det, at man vil overveje at genoptage aftalen, såfremt landets egne eksportører får bedre vilkår.

Dmitry Polyanskiy, der er stedfortræder for landets FN-ambassadør Vassily Nebenzia, siger, at det kun er en lille andel af den ukrainske korntransport, der rent faktisk er endt hos verdens fattigste.

Eksporten har i højere grad være kommerciel, mener han.

Samtidig henviser han til, at russiske landmænd har lidt under højere omkostninger som følge af Vestens sanktioner mod landet samt skader på en ammoniakrørledning mellem Rusland og ukrainske havne.

»Vil I have os til at acceptere dette, ærede kollegaer?« lyder hans spørgsmål til FN-medlemmerne således.

»Hvis man tager det fakta, jeg netop har nævnt, i betragtning, bør ingen være overrasket over den beslutning, vi har truffet om at suspendere aftalen.«