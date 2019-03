Den anden sydkoreansker popsanger har på dramatisk vis valgt at forlade musikbranchen efter det er blevet afsløret, at han har filmet hemmelige sexvideoer.

Det får sexskandalen i den sydkoreanske K-pop industri til at vokse betydeligt.

Den 30-årige Jung Joon-young har indrømmet, at han - ude at fortælle kvinderne om det - har filmet ham selv have sex og delt filmene.

»Jeg indrømmer alle mine forbrydelser,« siger Jung i en udtalelse, hvor han også lover at stoppe med at lave tv og musik. Han er i Sydkorea mest kendt for sin rolle i et show på tv.

Medlemmer af det sydkoreanske K-pop band Big-bang før premieren på en film i Seoul i 2013. Foto: Starnews

Det kommer alt sammen bare en dag efter af en anden K-pop stjerne Seungri fra gruppen Big Bang har forladt industrien, efter at han blev beskyldt i en anden sexsag.

For Jungs vedkommende handler det om, at han beskyldes for, at have lavet vidoeoptagelser af sine affærer med mindst ti personer. Det skriver BBC.

»Jeg har filmet kvinder, uden de har givet mig lov til det, og delt optagelserne i et chatrum. Mens jeg gjorde det, følte jeg ikke nogen stor skyld,« sagde Jung i en udtalelse sent tirsdag.

Indrømmelsen kommer efter at den sydkoreanske tv-station SBS har fortalt, at han lavede sine egne sexvideoer og delte dem med sine venner i et mobilt chatrum i årene 2015-16.

K-pop K-pop er et udtryk for popmusik, der blander europæisk musik og populær musik fra Korea.

»Gennem resten af mit liv vil jeg fortryde mine immoralske og ulovlige handlinger,« sagde han.

Sydkorea udkæmper en kamp mod brugen af 'spionkameraer'. De bruges ofte i toiletter og omklædningsrum, og filmene offentliggøres uden deltagernes accept.

Politiet opdagede Jungs kriminalitet gennem en undersøgelse af K-pop stjernen Seungri. Han var medlem af Jungs gruppechat tilbage i 2015-16.

Den 28-årige Seungris drengeband Big Bang har solgt over 140 millioner album. Han er blevet sigtet for at skaffe prostituerede til potentielle investorer - noget han nægter.