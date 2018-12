Det mest likede tweet i år blev slået op af BST, mens det mest brugte hashtag var #nowplaying, viser rapport.

Igen i år har Twitter været stedet, hvor millioner af mennesker fra hele verden har delt deres meninger, ført kampagner og diskuteret.

Nu går 2018 på hæld, og Twitter har i den forbindelse offentliggjort en række tal og tendenser fra året, der gik på, det populære sociale medie.

De tre mest anvendte hashtags på verdensplan var #nowplaying, #newprofilepic og #bbb18 (showet Big Brother på brasiliansk tv, red.).

Desuden er gif-filer populære som aldrig før. Flere end 500 millioner gif-filer blev således postet på Twitter i 2018. Det svarer til 1,6 millioner om dagen eller flere end 1000 i minuttet.

Det sydkoreanske boyband BTS, der har flere end 17 millioner følgere på Twitter, var også med på den virale bølge i år.

"Kiki Challenge", der er boybandets udgave af den populære udfordring "In My Feelings Challenge", blev det mest likede Tweet i 2018.

Udfordringen går ud på, at folk fra hele verden hopper ind og ud af deres kørende biler for at danse til den amerikanske rapper Drakes sang "In My Feelings".

Det næstmest likede opslag på Twitter i 2018 kom fra USA's tidligere præsident Barack Obama, hvor han roser ungdommens politiske engagement.

Den mest aktive dag på Twitter i 2018 var den 25. februar, hvor der var afslutningsceremoni for vinter-OL.

