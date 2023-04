Fox News' kontroversielle tv-vært, Tucker Carlson, er færdig på den højreorienterede, amerikanske tv-station.

Tucker Carlson var på skærmen med sit ‘Tucker Carlson Tonight’-show for sidste gang 21. april, skriver Daily Mail på baggrund af en udtalelse fra Fox News.

Tucker Carlsons farvel kommer, efter Fox News har indgået et forlig på hele 787 millioner dollar med stemmemaskinefirmaet Dominion Voting Systems, som Fox News – uden hold i virkeligheden – på åben skærm beskyldte for at have fejloptalt stemmerne ved præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden som bekendt vandt over Donald Trump.

Tucker Carlsons show var i mange år Fox News kronjuvel.

Det var med gennemsnitligt 3,5 millioner seere det mest sete show på kabel-tv i USA.

Det er uklart, hvor lang tid Tucker Carlson havde tilbage på sin kontrakt med Fox News.

I en udtalelse skriver Fox News:

»Fox News Media og Tucker Carlson er enige om, at vores veje skilles. Vi takker ham for hans arbejde for tv-stationen som vært og før det som bidragsyder.«

Tucker Carlson han endnu ikke selv kommenteret bruddet med Fox News.