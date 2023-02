Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Blah blah blah.«

Mens Vladimir Putin tirsdag holdt sin lange tale om nationens tilstand, sad den kontroversielle tidligere russiske hærfører Igor Girkin tilsyneladende og himlede – i hvert fald virtuelt – med øjnene.

Det skriver Business Insider og CNN.

Undervejs gjorde Girkin – som tidligere har været øverstkommanderende for de prorussiske separatiststyrker i Ukraine i 2014 – det ganske klart, hvad han tænkte om det, den russiske præsident sagde fra scenen i Moskva:

Her ses et arkivfoto af Igor Girkin fra 2014. Foto: Bulent KILIC Vis mere Her ses et arkivfoto af Igor Girkin fra 2014. Foto: Bulent KILIC

»Ok, så alt er klart: Den særlige militæroperation vil fortsætte i sin nuværende form af en eller anden krig. Der blev ikke erklæret krig eller endda antiterror-operation, og der vil ikke blive det,« kommenterede han undervejs i talen på sin Telegram-kanal.

»Alt er fint i hæren, og tingene bliver gjort endnu bedre,« skrev han sarkastisk videre med reference til det, Putin hævdede fra scenen:

»Ikke et ord om fiaskoer, nederlag og vanskeligheder. I den militære økonomi er alt også fremragende og med kontinuerlig vækst. Ikke et ord om nogen af ​​myndighedernes fejl og ansvar for dem. Alt fungerer fint og korrekt.«

Generelt kritiserede Igor Girkin – der i løbet af krigen i Ukraine er blevet en af de mest profilerede russiske militærbloggere, som flere gange har langet ud efter Putins måde at forvalte krigen på – den russiske præsident for ikke at fat på nogle af fejlene ved landets invasion af Ukraine.

Her ses Vladimir Putin under sin tale tirsdag. Foto: SPUTNIK Vis mere Her ses Vladimir Putin under sin tale tirsdag. Foto: SPUTNIK

»Blah blah blah, der er ingen grund til at lytte mere,« skrev han halvvejs inde i talen, der endte med at vare i en time og 45 minutter.

»Næsten intet blev sagt i næsten 40 minutter. Samtidig ikke et ord om, hvordan vi vil reagere på aggression og sanktioner. Endnu en chance for at forhindre uro er blevet forpasset,« tilføjede han.

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) bemærker i sin analyse af Putins tale også, at der har været splittelse af de russiske milbloggere – militærbloggere – vedrørende Putins tale.

Mange har ifølge ISW fordømt Putin for at have undladt at bruge talen 'til at fremsætte nye krigsmål, skitsere nye foranstaltninger til at støtte krigen eller holde russiske myndigheder ansvarlige for deres mange militære fiaskoer'.

Andre har dog også udtalt sig mere positivt:

»Nogle milbloggere med tidligere Kreml-tilknytning samt embedsmænd fra besættelsen deltog personligt under talen og udtrykte positiv eller neutral støtte til Putins udformning af krigen som en konflikt mod Vesten, suspensionen af Ruslands deltagelse i START (Putin annoncerede, at man har suspenderet sin deltagelse i START-traktaten med USA, der begrænser antallet af strategiske atomsprænghoveder hos de to lande, red.) og støtten til separatistrepublikkerne i Donbas,« skriver ISW.

Igor Girkin blev i november sidste år fundet skyldig i drab og for med fuldt overlæg at forårsage en flykatastrofe, da han var med til nedskydningen af det malaysiske passagerfly MH17 med et russisk missil i 2014. 298 mennesker mistede livet i den forbindelse.

I alt blev tre personer personer dømt i sagen, herunder Girkin. De er alle på fri fod, og de menes at opholde sig i Rusland, som ikke vil udlevere dem.