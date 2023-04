Lyt til artiklen

»Jeg er ikke bange for at sige, at vi er på vej mod et militært nederlag.«

Den kontroversielle tidligere hærchef og nuværende militærblogger, Igor Girkin har længe åbent kritiseret Ruslands militære fiaskoer i Ukraine.

Og nu advarer han om et kup, hvis situationen ved fronten ikke forbedres markant i løbet den næste tid.

Girkin, der har en baggrund i både FSBs efterretningstjeneste og den russiske hær og går under tilnavnet 'Skytten', har længe ment, at Kreml skal gå hårdere til værks, hvis de skal vinde krigen.

Nu går han endnu længere, og har skabt 'Angry patriots club', altså en klub for vrede patrioter, men efterretninger understreger, at gruppen ikke vil forsøge at vælte regeringen, men kan være med at sætte tanker i gang hos andre.

»Medierne dækker over situationen ved fronten. Det har en enorm indflydelse på situationen i hele landet. Vi gik ind i en langvarig krig, som vores økonomi var fuldstændig uforberedt på. Hæren og vores politiske system var heller ikke klar,« siger han i klippet ifølge svenske Expressen.

Girkin, der blandt andet er blevet dømt for at stå bag nedskydningen af ​​passagerflyet MH17 over Ukraine i 2014, hvor 298 mennesker døde, er kendt for at være den mest kritiske over for Putins krigsplaner.

Ifølge tænketanken Institute for the Study of War (ISW) er dannelsen af ​​Girkins klub et tegn på voksende modsætninger i Kremls inderkreds – mellem embedsmænd, der er for eller imod krigen.

»Klubbens bekymring for anti-krigsfraktionen kan tyde på, at kløften i Kreml blev dybere under den mislykket russiske vinteroffensiv eller over for den ukrainske modoffensiv,« skriver tænketanken.

Det er langt fra første gang, at Girkin er ude med riven.

I en video offentliggjort på Telegram har han tidligere henvendt sig til den russiske præsident, som han betegner som en 'stakkels mand'.

»For Putin kan der være et ønske om at flygte, når situationen for alvor bliver kritisk. Den mentale kategori, han tilhører, betyder, at han i sådan en situation formentlig vil gå i panik, og så kan han forsøge at stikke af for at redde sit liv, ligesom Janukovitj,« siger Girkin i videoen ifølge Aftonbladet.

Han henviser til Viktor Janukovitj, som var Ukraines fjerde præsident. Han besad embedet fra februar 2010, indtil han blev afsat i februar 2014 i forbindelse med urolighederne i Kyiv i 2014.

Janukovitj lever i dag i eksil i Rusland og er i Ukraine dømt for højforræderi.