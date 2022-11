Lyt til artiklen

»Vi blandede os, og vi vil blande os. Overvejet, præcist og kirurgisk på den måde, som vi kan.«

Så klart lyder det i en udtalelse fra den russiske forretningsmand Jevgenij Prigozjin, som står bag den berygtede militære Wagner-gruppe, til spørgsmålet om, hvorvidt Rusland vil blande sig i det amerikanske midtvejsvalg. Det skriver Guardian.

Rusland har tidligere været i søgelyset, når det kommer til at blande sig i amerikanske valgkampe. Blandt andet i 2016, hvor Donald Trump vandt præsidentvalget over Hillary Clinton.

Men nu bliver det altså sagt klart, omend ordene falder fra det, som B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kalder en kontroversiel karakter.

Jakob Illeborg er lige nu i USA for at følge morgendagens midtvejsvalg. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Jakob Illeborg er lige nu i USA for at følge morgendagens midtvejsvalg. Foto: Ida Marie Odgaard

»Man kan slå det hen ved at sige, at han (Jevgenij Prigozjin, red.) er sådan en type, der siger den slags, og det er, hvad russerne normalt ville gøre, men nu kommer det lige før morgendagens valgkamp, hvor Rusland er et stort emne. Jeg hørte Donald Trump tale i Miami i går, og der brugte han lang tid på at tale om Rusland.«

Udtalelserne må og skal skabe panderynker i USA, mener Jakob Illeborg.

»Men også hos os i Europa. Noget af det, som vi ved, der kan ske, hvis der kommer republikansk flertal i Kongressen, det er, at de vil begynde at stille spørgsmålstegn ved USAs store støtte i Ukraine-krigen. Det er klart, at det helt firkantet set vil være i russernes interesse, hvis republikanerne vinder,« siger korrespondenten og uddyber:

»Det er jo ikke, fordi republikanerne holder med Rusland og Vladimir Putin, det gør de ikke, men de har en agenda om, at USA kommer først, som handler om, at de skal tage sig af deres egne problemer, og så må andre lande gøre det samme.«

Så selvom ordene om indblanding i valget kommet fra en kontroversiel person, er det, ifølge Jacob Illeborg, tankevækkende, da Rusland kan få noget konkret ud af sin indblanding.

»Men vil man kunne bevise, at Rusland blander sig? Nej. Så hvorfor siger han det? Det gør han vel for at provokere og skabe frygt. Men det er kontroversielt, for når stater blander sig i hinandens valgkampe, så er det jo normalt top-top hemmeligt. Det her er nye toner.«