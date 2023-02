Lyt til artiklen

Buh-råbene fra salen tog til i styrke midt under en af Joe Bidens vigtigste taler.

Præsidenten forsøgte at glatte lidt ud, men så skete det overraskende.

Optrinet skete midt under Bidens anden State of the Union-tale i den amerikanske kongres – en tale, hvor præsidenten aflægger rapport om nationens tilstand – natten til onsdag dansk tid.

Her langede Biden ud efter nogle af sine politiske modstandere fra Republikanerne og anklagede dem for at forsøge at skære ned på centrale offentlige ydelser til amerikanerne.

Det fik en kontroversiel republikaner til at afbryde præsidenten – og komme med en voldsom anklage.

»I stedet for at få de rige til at betale deres retfærdige del af kagen, ønsker nogle republikanere Medicare og Social Security (programmer for blandt andet sundhedssikring og pension, red.) aflivet,« sagde Joe Biden – med buh-råb og åbenlys utilfredshed fra flere af de forsamlede republikanere til følge.

»Jeg siger ikke, at det er flertallet,« sagde Biden og tilføjede:

Marjorie Taylor Greene var også med til at buhe ad Joe Biden, mens han holdt talen. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Marjorie Taylor Greene var også med til at buhe ad Joe Biden, mens han holdt talen. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix

»Alle, som måtte være i tvivl, er velkomne til at kontakte mit kontor. Jeg kan give jer en kopi af forslaget.«

Det fik kun buh-råbene til at tage til i styrke.

Men en enkelt republikaner gik – mindst – et skridt videre:

»Løgner!,« råbte Marjorie Taylor Greene.

Tilråbet er svært at høre i videoen, idet hun som tilhører ikke sad foran en mikrofon, men flere amerikanske medier har bekræftet, at det var det ord, der kom ud af hendes mund. Herunder CNN og New York Post.

Marjorie Taylor Greene er kendt og berygtet for at have støttet flere konspirationsteorier – herunder QAnon – hvor tilhængerne tror, at Bill og Hillary Clinton sammen med Dalai Lama, Pave Frans, Bill Gates, Tom Hanks med flere står bag en verdensomspændende orden, samtidig med at de driver en omfattende pædofiliring fra et pizzeria i Washington, D.C., hvor man også høster og drikker børns blod.

Derudover er Marjorie Taylor Greene, som er valgt til Repræsentanternes Hus i staten Georgia, en af Donald Trumps mest markante støtter.

Hun var dog bestemt ikke ene om at være utilfreds med Biden under nattens tale.

Joe Biden fotograferet under sin anden State of the Union-tale – hvor han gjorde sig upopulær blandt flere republikanske kongresmedlemmer. Foto: Jacquelyn Martin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden fotograferet under sin anden State of the Union-tale – hvor han gjorde sig upopulær blandt flere republikanske kongresmedlemmer. Foto: Jacquelyn Martin/AFP/Ritzau Scanpix

Også da Joe Biden anklagede republikanerne for at tage den amerikanske økonomi som 'gidsel' ved at true med at blokere for præsidentens plan om at hæve gældsloftet, reagerede mange republikanere med åbenlyse mishagsytringer.

Gældsloftet er et udtryk for det beløb, som den føderale regering har mandat til at låne.

Det bliver ofte hævet uden problemer, men republikanere har truet med at blokere for Bidens plan om at hæve det, fordi de mener, at der i stedet skal skæres ned i udgifterne.

Hvis loftet ikke hæves, risikerer USA at misligholde sine gældsforpligtelser.