Han blev verdenskendt på at fortælle andre, hvordan de skulle rydde op i deres liv, og hvordan de skulle leve et godt liv gennem flere bøger.

Men pludselig blev den kontroversielle canadiske psykolog Jordan Peterson selv offer for en livskrise, der gjorde, at han stort set forsvandt fra jordens overflade.

I den periode bestod hans liv primært af at indtage benzodiazepiner og frygte for sit eget liv. Det fortæller han til New York Post.

»Mange, mange dage de sidste to år har jeg virkelig troet på, at jeg ville dø, inden dagen var omme. Jeg kunne slet ikke se, hvordan jeg kunne være så svækket og så stadig være i live. Det viser sig, man er meget stærkere, end du overhovedet har lyst til at være nogle gange. Du er ikke så nem at slå ihjel,« fortæller den canadiske psykolog.

Livskrisen kom, da både hans datter og kone blev så alvorligt syge, at de var tæt på at miste livet. Noget han også har delt med sine to millioner Instragram-følgere.

Hans hustru fik sidste år konstateret en meget sjælden form for nyrekræft, og i den forbindelse fik Jordan Peterson udskrevet beroligende piller til at tackle angsten.

Men pludseligt fandt han sig selv i en tilstand af afhængighed, ligesom han fik alvorlige følgevirkninger af medicinen. Følgevirkninger, der gav ham panikangst, selvmordstanker og følelsen af undergang.

Han tog derfor til Serbien og Rusland i et helt år, hvor han forsvandt fra overfladen, for at blive behandlet for følgevirkningerne. Det lykkedes, og i sommer fik de mange millioner fans fra verden over ham igen at høre i hans datters podcast – i en tilstand som han selv beskriver som 'hans sande jeg.'