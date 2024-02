Den kendte og skandaleombruste amerikanske politiker Lauren Boebert har igen fået problemer i sit privatliv.

Hendes ældste søn, 18-årige Tyler, er således blevet arresteret for en stribe af lovovertrædelser.

Ifølge CBS News kan der blive tale om hele 22 sigtelser.

»Som voksen og far vil Tyler tage ansvar for sine handlinger, og han bør tage straffen for sine dårlige beslutninger som enhver anden borger,« lyder det i en udtalelse fra Lauren Boebert.

Politiet har offentliggjort disse billeder af Tyler Boebert. Foto: Rifle Police Department Vis mere Politiet har offentliggjort disse billeder af Tyler Boebert. Foto: Rifle Police Department

Tyler Boebert blev arresteret i hjemstaten Colorado tirsdag og sad fængslet indtil onsdag aften, hvor han blev løsladt mod kaution.

Sagerne mod ham inkluderer tyveri, ulovlig indtrængen, sammensværgelse om at begå kriminalitet og besiddelse af stjålne id-papirer.

»Jeg elsker min søn Tyler, der har været gennem nogle meget svære offentlige udfordringer for en ung mand, og han har været genstand for opmærksomhed, han ikke har bedt om,« lyder det fra Lauren Boebert:

»Det knuser mit hjerte at se mit barn have det svært, og især fordi han har fået afskillige muligheder for at få sit liv tilbage på sporet.«

Lauren Boebert er markant Donald Trump-støtte. Foto: David Zalubowski/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Lauren Boebert er markant Donald Trump-støtte. Foto: David Zalubowski/AP/Ritzau Scanpix

I det hele taget har det været en turbulent tid for det republikanske kongresmedlem, der længe har har været i søgelyset for meget andet end politik.

Lauren Boebert er blevet skilt. Hun er blevet smidt ud fra en teaterforestilling, fordi hun og hendes mandlige ledsager gramsede på hinanden. Hun er blevet efterforsket af politiet for at have slået sin eksmand, der også selv er blevet arresteret flere gange.

Midt i det hele har hun også skullet passe sine politiske opgaver i Washington, hvor hun i øvrigt flere gange har haft sit barnebarn, Tyler Boeberts søn, med på arbejde.

Lauren Boebert har i alt fire sønner.