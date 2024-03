Kvindeorganisationer og flere politikere – med statsministeren i spidsen – har været på banen med hård kritik af udsmykningen af en norsk studenterbus.

Og nu kommer der så også reaktioner fra et par af mødrene til de sønner, som står bag bussen.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Bussen, der har kostet i omegnen af to millioner kroner at klargøre og udsmykke, er blevet politianmeldt for at vise ulovligt pornografisk materiale.

Bussen, der indvendigt skal ligne en pub, har et ydre, der er prydet af flere motiver som blandt andet en kromutter og to mænd, der bokser.

Og så er der motivet, der har skabt al balladen. Her kan man se en mand og en kvinde skildret på en måde, der skal forestille – må man formode – et samleje.

Bussen er ejet af 20 unge mænd fra Bryne Videregående Skole.

En af deres mødre, Ine Haver, siger:

»Vi fik et chok. Man bliver jo helt flov på vegne af drengene. Og så var det vældigt overraskende. Man føler jo, at man bliver taget på sengen, og jeg undrer mig over, hvorfor vores børn er med til sådan noget.«

Også Lene Dalene er mor til en af drengene bag bussen.

»Jeg har sagt til min søn, at jeg er skuffet og chokeret,« siger hun.

Mødrene beder dagligt sønnerne om at male bussen over. Indtil videre uden held.

Tirsdag var den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, ude med en kommentar til bussens udseende.

»Som far og farfar reagerer jeg stærkt på det, for det er en understregning af en seksualisering af rustiden, som vi ikke ønsker,« sagde han og fortsatte:

»Vi hører desværre om det fra elever, som er i en alder, hvor det kan være for meget belastende.«