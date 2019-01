Allerede ved Donald Trumps indsættelsesceremoni kom den nye førstedame Melania Trump i fokus. Det har den slovenskfødte eks-model været lige siden - på godt og ondt.

Hun har både haft en finger med i spillet, da en af Donald Trumps topfolk blev fyret - og måttet ligge ryg til ondsindede rygter, som ikke vil dø, selvom hun igen og igen har afvist dem.

B.T. har samlet fire af de historier, som har været med til at tegne 48-årige Melania Trumps første to år som USA's førstedame.

1) Ansigtsudtrykket under indsættelsen

En scene under Donald Trumps indsættelsesceremoni gjorde Melania Trump til et stort samtaleemne på de sociale medier. Tv-billederne fangede en smilende Melania Trump, som stod bag sin mand; lige indtil han vendte sig om og talte med hende.

Hun nikkede et par gange, før han igen vendte sig om og kiggede ud over de mange forsamlede mennesker på Capitol Hill.

I samme splitsekund forsvandt Melanias smil og kort efter kiggede hun ned i jorden og vendte derefter ansigtet væk.

Det fik flere til at spekulere over, at den nye førstedame var ved at bryde sammen i gråd - og fødte spekulationerne om, at hun var alt andet end tilfreds med, at hendes mand var blevet USA's præsident, og sin egen nye rolle som førstedame. Rygter Melania Tump igen og igen har afvist som værende falske.

2) Onde rygter

Det er dog langt fra de eneste rygter, den tidligere model har skullet forholde sig til de sidste to år. Så langt fra endda.

Blandt andre Donald Trumps tidligere assistent Omarosa Manigault påstår, at den slovensk-fødte førstedame vil skilles fra Donald Trump, mens en ekspert i kropssprog har analyseret sig frem til, at der er manglende hengivenhed mellem præsidentparret, og at Melania Trump har distanceret sig fra sin mand.

Rygterne fik yderligere liv, fordi Melania Trump - mod sædvanen - ikke fulgte med sin mand til Det Hvide Hus, men i starten af hans præsidentperiode blev i New York og Trump Tower.

Foto: JIM WATSON Vis mere Foto: JIM WATSON

Også rygterne om et ulykkeligt ægteskab på vej mod skilsmisse har Melania Trump afvist. Årsagen, til at hun blev i New York, var, at præsidentparret ikke ønskede, at deres dengang 10-årige søn Barron skulle skifte skole midt i et skoleår.

3) Holder sig i baggrunden

Michelle Obama holdt tit taler, deltog ved mange officielle begivenheder og opbygggede i løbet af Barack Obamas otte år som præsident et stærkt og selvstændigt image uafhængigt af sin mands.

Melania Trump har derimod holdt sig mere i baggrunden. At det ikke er let at stille folk tilfredse, måtte Melania Trump sande, da hun valgte en anti-mobbe-kampagne og tonen på de sociale medier som sine fokusområder.

Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Foto: JOSHUA ROBERTS

Det fik straks modstandere af Donald Trump til at påpege, at hun burde starte derhjemme. Donald Trump beskyldes således af den del af de amerikanske medier, han ligger i krig med, for netop at mobbe sine modstandere - og at føre en hård og uforsonlig tone på de sociale medier.

4) Fyring af toprådgiver

Det er ikke usædvanligt, at USA's førstedame har holdninger - og at hun siger dem bag kulisserne. Men det hører alligevel til sjældenhederne - hvis det da nogensinde er sket tidligere - at en førstedame går i medierne og kræver den stedfortrædende nationale sikkerhedsrådgiver fyret. Men det gjorde Melania Trump - med succes.

»Det er førstedamens kontors holdning, at hun (den stedfortrædende nationale sikkerhedsrådgiver Mira Ricardel, red.) ikke længere fortjener den ære, det er at tjene i Det Hvide Hus,« sagde Melania Trumps kommunikationschef, Stephanie Grisham, i en udtalelse ifølge CNN i november.

USA's førstedame Melania Trump krævede den stedfortrædende nationale sikkerhedsrådgiver Mira Ricardel (th) fyret. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere USA's førstedame Melania Trump krævede den stedfortrædende nationale sikkerhedsrådgiver Mira Ricardel (th) fyret. Foto: JONATHAN ERNST

Kort efter var Mira Ricardel fortid i Det Hvide Hus. Donald Trump havde fyret hende.

Ifølge en unavngiven kilde, som Reuters har talt med, bundede fejden mellem Melania Trump og Mira Ricardel i, at fru Trump følte sig 'dårligt behandlet' af toprådgiveren, som ikke skulle have gjort nok for at skaffe støtte og ressourcer til førstedamens Afrika-tur.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, rystede på hovedet af, at en førstedame agerer politisk, som om hun var folkevalgt. Noget tilsvarende ville være utænkeligt her i Danmark, understregede han.

»Det ville sende et granatchok gennem Folketinget. Der ville nok blive indkaldt til tre samråd samme dag. Alle ville være harme over, at vedkommende kunne finde på det,« lød det fra Michael Aastrup Jensen.