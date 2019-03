To betjente i USA beskyldes for racisme og overdreven magtanvendelse i forbindelse med drab, men sigtes ikke.

En offentlig anklager i den amerikanske stat Californien har valgt ikke at rejse sigtelser mod to politibetjente, der sidste år skød og dræbte en ubevæbnet sort mand i Sacramento.

Manden, Stephon Clark, var mistænkt for hærværk mod en række biler og blev forsøgt anholdt af de to betjente, Terrance Mercadal og Jared Robinet.

Da Clark forsøgte at løbe væk fra betjentene, blev han skudt otte gange - seks af skuddene var i ryggen.

Betjentene mente, at han var i besiddelse af et håndvåben. Det viste sig efterfølgende at være en sort mobiltelefon.

Drabet førte til massive protester i Sacramento og i flere andre byer, da mange mente, at der var tale om overdreven magtanvendelse fra betjentenes side. Samtidig fremkom der beskyldninger om racisme i forbindelse med anholdelsen.

Ifølge distriktsadvokat i Sacramento County Anne Marie Schubert brugte betjentene dødbringende magt på et lovligt grundlag.

- Vi må anerkende, at de (politibetjente, red.) ofte er tvunget til at træffe hurtige beslutninger under meget spændte, usikre og hastigt eskalerende omstændigheder, sagde hun efter afgørelsen.

Det er langt fra første gang, at der har været sager med politibetjente, der skyder og dræber sorte mænd i USA. Næsten hver gang har det medført offentlige protester og en ophedet debat om racisme og våbenbrug.

I 2014 blev drabet på den sorte teenager Michael Brown i en forstad til St. Louis startskuddet til den landsdækkende bevægelse "Black Lives Matter".

Sacramento har da også forberedt sig på folkelige protester som reaktion på beslutningen om ikke at rejse sigtelse mod de to betjente.

Flere butikker i det centrale Sacramento har valgt at holde lukket i weekenden, ligesom flere offentligt ansatte er blevet opfordret til at holde sig væk fra bymidten.

Anne Marie Schubert understreger, at beslutningen om ikke at retsforfølge betjentene "på ingen måde nedtoner tragedien" i forbindelse med Clarks dødsfald.

- Vi må og kan ikke ignorere den vrede, der er i vores lokalsamfund, tilføjer hun.

Stephon Clarks familie har sagsøgt bystyret i Sacramento for mere end 20 millioner dollar, svarende til mere end 130 millioner kroner, da den mener, at det var Clarks hudfarve, der kostede ham livet.

/ritzau/AP